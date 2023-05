Losada propone eliminar zona azul de Huelin y una miniciudad para deportes en Sacaba

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha elegido Carretera de Cádiz en el primer día de campaña para seguir presentando sus propuestas de futuro para Málaga. Entre otros, ha asegurado que eliminará la zona azul de Huelin; retomará el proyecto del bulevar Adolfo Suárez; construirá un pabellón en las Pirámides o una miniciudad para deportes de playa en la zona de Sacaba Beach. Losada, que ha estado acompañada por el número 2 de la formación, Alejandro Carballo, y otros miembros de la lista, ha afirmado "tener muy claro el proyecto de futuro para este distrito".

"Ciudadanos tenemos un proyecto muy claro de futuro para Carretera de Cádiz. Sabemos que es un distrito enorme con muchas diferencias entre unas zonas y otras. Y tenemos una batería de propuestas, algunas complejas y costosas y otras son muy fáciles de realizar pero redundan claramente en la calidad de vida de los vecinos. Hablamos de una de las zonas que ya puede disfrutar de ese metro que queremos que sea cosa de todo Málaga y no sólo de media. Y es también una zona muy representativa de los problemas más importantes que tiene Málaga: especialmente vivienda, limpieza y zonas verdes", ha asegurado.

Losada ha asegurado que la zona azul "no ha funcionado en Huelin". Es más, ha dicho que "ha resultado ser un rotundo fracaso. Una de las primeras acciones de gobierno de Ciudadanos será eliminar una zona azul que no contenta ni a los vecinos ni a los comerciantes ni a los hosteleros".

"¿De qué sirve una zona azul que no está operativa en las horas que la gente come o cena? Es un despropósito. Ya dijimos que esperaríamos unos meses a ver los resultados. La rotación es bajísima. No llega a 2 coches por día. Y han sido malos. A otra cosa", ha señalado.

También en esta zona, Losada ha avanzado que trabajará por la declaración de Zona Acústicamente Saturada. "Creemos en la convivencia entre hostelería y vecinos. Pero experiencias como las de la Feria han sido un desastre y generado descontento", ha precisado.

Ciudadanos apuesta por un aparcamiento en La Princesa y "por seguir adecentando todo lo que está cerca de las vías del tren, que son foco de inseguridad, suciedad, plagas". "Otras dos apuestas naranjas hablan también de vías del tren. Por un lado, recuperar el proyecto del Bulevar Adolfo Suárez".

"No enterramos las vías del AVE en 2007 para dejar un cajón sin utilidad ninguna. Ese eje es fundamental para embellecer toda esa zona que históricamente se asomaba a las vías, hacer un bulevar con calidad urbana y vertebrar el tráfico en esta zona", ha manifestado.

El otro proyecto relacionado con las vías del tren que defiende Losada es el soterramiento del tren del puerto. En este sentido, ha afirmado que "es clave para ganar en competitividad ferroviaria y para transformar todo ese entorno urbano". En este punto, también ha recordado "la importancia de poder abrir un acceso peatonal entre la pasarela del Guadalhorce y la zona del Martín Carpena".

"Pero Carretera de Cádiz para nosotros es un espacio clave y de oportunidades. En la zona del Pato, hemos impulsado que se instale la Universidad Alfonso X el Sabio a cambio de becas y del pago de un canon. Iba a venir una sola universidad y a dedo. Ciudadanos condicionó dos y por concurso", ha proseguido, al tiempo que ha avanzado que seguirá apostando por la cultura en torno al Museo Ruso y su plaza exterior y apoyando iniciativas como La Cochera Cabaret.

Sacaba, San Andrés y Las Pirámides

"Las zonas verdes y el medio ambiente son cuestiones en las que Carretera de Cádiz debe dar un paso de gigante. Por eso proponemos la estabilización de la playa de San Andrés, que se ve muy mermada desde que se construyó el dique de Levante y esto es responsabilidad de la Autoridad Portuaria. Y es importante además la protección de la zona de Sacaba Beach. Precisamente aquí proponemos una gran instalación para los deportes de playa, que se sumaría a tantos proyectos deportivos y de ocio que tenemos para este barrio", ha anunciado el número 2 de la lista, Alejandro Carballo y ha lanzado la idea de hacer transitable y paseable el espigón de la Térmica.

También en materia de ocio y deporte, el candidato ha propuesto un pabellón en Las Pirámides que sea multiusos aunque con un espacio importante para el voleibol. También en materia deportiva ha anunciado el paso a led de las iluminaciones de los campos del Puerta Blanca, Tiro Pichón, alguno que está limítrofe con otros distritos como El Duende o Guadaljaire y Pedro Berruezo.

En cuanto a los terrenos Repsol, Carballo ha apostado por adelantar los trabajos para los 130.000 metros cuadrados previstos para zonas verdes y equipamientos. "Y no vamos a tirar la toalla para conseguir la menor edificabilidad posible", ha recalcado.

La reforma de los mercados de Dos Hermanas y Huelin, la seguridad, la limpieza, los planes antiplagas y la conservación de fuentes y zonas verdes también forman parte de las propuestas de Ciudadanos para este barrio.

"Como ocurre en otras zonas de la ciudad, urge activar un Plan de eliminación del cableado aéreo en barriadas como Dos Hermanas, 25 años de Paz, Princesa, Girón, Puerta Blanca, Sixto... Hace falta redoblar la limpieza de las fuentes y estanques de parques del distrito como el de Huelin, y mejorar el mantenimiento y seguridad de espacios como el Parque del Oeste. Y por supuesto afanarse en el control de plagas, tanto en las zonas más urbanas de Carretera de Cádiz como en las más próximas a la desembocadura del Guadalhorce", ha concluido.