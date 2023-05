Noche triunfal del PP

La primera fase para asimilar la derrota es la negación. Pero parece evidente que algunos han perdido claramente las elecciones. Lo primero es felicitar al triunfador: a el PP en general y a De la Torre en particular. Ha sido un triunfo pero, aunque lo pueda parecer, no ha sido exactamente un vuelco. Como decían las encuestas algunos de los grandes asuntos del 28M se han dirimido por la mínima. Con un puñado de votos puedes dar la sensación de que arrollas a tus adversarios. Casos como Sevilla. donde el PP da un vuelco histórico, la diferencia real en votos con el PSOE ha sido escasa. Estas elecciones tienen distintas capas que se prestan a todo tipo de interpretaciones. La pugna nacional, el elefante en la habitación en la campaña, será lo que quedará a partir del lunes. El PP quiso nacionalizar la campaña, derogar el sanchismo, y el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza aceptaron el envite. A la vista está que ha sido un grave error estratégico. Pedro Sánchez sale tocado y Feijoó, pasada la resaca del éxito, tendrá que gestionar la relación con VOX como socio necesario, así como las repercusiones internas de que la gran triunfadora de la noche haya sido la trumpista Díaz Ayuso. Pero no queda lugar a dudas de que, en estas elecciones municipales y autonómicas, Feijoó ha salido victorioso y Pedro Sánchez ha perdido. Y que éste, como secretario general, tendrá que asumir unos resultados que habría que remontarse a la debacle municipal y autonómica de 1995, para encontrar un antecedente. En Andalucía el descalabro ha sido notable.

Los resultados en Málaga han seguido la tónica general. De la Torre alcanza la mayoría absoluta. El PSOE, que pierde dos, vuelve a fracasar en su intento de desplazar a la derecha. El candidato socialista tiene doble responsabilidad, como candidato y como secretario general. En esta última condición tendrá también que asumir los malos resultados en la provincia. El PSOE en Málaga ha quedado reducido, en poder municipal, a una sombra de lo que fue. Veremos que pasa en las generales, pero la de hoy ha sido también una noche aciaga para los socialistas malagueños.

Si como se ha dicho en la campaña, en Málaga capital estaba en juego el modelo de ciudad, los resultados obtenidos por De la Torre parece que no dejan lugar a la duda. El transito operado estos años en Málaga que nos ha llevado de la ciudad como producto turístico a la ciudad como paquete turístico, parece refrendado en las urnas. Pero el debate seguirá, sería un error interpretar que las urnas lo sancionan todo, los problemas que afectan al bienestar ciudadano están ahí y crecerán si no se abordan desde la nueva administración que hoy ha salido reforzada.