PP y Ciudadanos, caminos irreconciliables a dos meses de las elecciones

Las listas del PP no se esperan "hasta un día antes"

En las listas del PP no irá Noelia Losada, eso es seguro, pero lo cierto es que se mantiene en el aire cuáles serán los nombres que acompañarán al alcalde, Francisco de la Torre, en su carrera por la reelección "hasta el último día si lo hace como nos tiene acostumbrados, lo contrario sería una sorpresa". En esos términos se ha expresado Pérez de Siles, portavoz de los populares en el Ayuntamiento y coordinadora de la campaña en la capital sobre las listas de su partido. "Al alcalde le cuesta mucho ponerse el traje de campaña porque está en la gestión, que él piensa que es su mejor campaña", ha espetado la popular. Asímismo, a Pérez de Siles no le consta que Patricia Navarro, presidenta del PP en la provincia, y De la Torre hayan hablado del contenido de las mismas, "hablan a diario por tema de la ciudad, pero de las listas no han tenido ninguna reunión y, que yo sepa, no han hablado". La portavoz popular ha destacado que siguen "ejecutando el presupuesto y en eso estamos centrados" y que el debate de las listas "ya se dará". Todo esto, con la sombra de que la es la lista en la que más cambios se esperan respecto a 2019. A las bajas ya confirmadas de Luis Verde y José del Río se suman los dos nombres que se marcharon a la Junta, Gemma del Corral y Ruth Sarabia. Además, los dos fichajes independientes de la anterior campaña, Susana Carillo y Rosa Sánchez están en duda por distintos motivos.