El PSOE de Antequera pide un plan de mantenimiento para la alcazaba

El portavoz y candidato a la alcaldía de Antequera por el PSOE, Kiko Calderón, el parlamentario andaluz y número 3 de la formación, José Luis Ruiz Espejo, han instado al Ayuntamiento antequerano a que presente un proyecto de intervención en el recinto amurallado de la Alcazaba, con un plan de mantenimiento, conservación y mejora del mismo.

La Alcazaba fue nombrada como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, y desde entonces se ha convertido en un referente patrimonial, cultural y en un atractivo turístico de primer orden “no solo en Antequera, sino en toda Andalucía”, según ha explicado Calderón, quien ha recordado que es un activo que los diferentes gobiernos socialistas han venido cuidando desde entonces.

Por ello, y ante el desprendimiento ocasionado el pasado 2 de abril ante la "inoperancia" del PP en la zona, "que dura ya 12 años", los socialistas ven la necesidad urgente de presentar un plan de actuación para recuperar de manera urgente ese paño de la muralla norte y mejorar todo el recinto amurallado.

“Este triste suceso lo único que ha hecho es evidenciar la falta de mantenimiento y gestión que sufre nuestro patrimonio por parte del Partido Popular”, ha lamentado el candidato socialista.

De esta forma, se plantea la redacción de este proyecto para que este se incluya, así como otros BIC de titularidad municipal, para poder presentarlo lo antes posible a algunas de las convocatorias que en la actualidad se encuentran con el plazo abierto. "Sin ir más lejos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto a disposición 208,5 millones de euros a cargo de los fondos europeos Next Generation destinada a dinamizar el patrimonio histórico con uso turístico", señalan desde el PSOE. Esta convocatoria, abierta hasta el próximo 12 de mayo, consideran que supondría para Antequera “una importantísima oportunidad de conseguir una financiación para nuestros BIC con uso turístico”.

“En los últimos años el Ayuntamiento ha perdido infinidad de oportunidades dado que no se han presentado a distintas convocatorias de ayudas”, ha expresado Calderón. “Ya está bien de perder oportunidades. Hay que aprovechar todas las ocasiones que se nos brindan”, remarcó.

Así, el también portavoz socialista hizo hincapié en el abandono que cree que viene sufriendo el patrimonio antequerano en general, y específicamente de la Alcazaba, “que ya no es que no se mantengan y se conserven, sino que los proyectos que se anuncian finalmente no se llevan a cabo”. En este sentido, señalaron que "un ejemplo de ello es la Alcazaba de los Sentidos, que mediante fondos DUSI iba a mejorar toda la zona de la Alcazaba y sus jardines, que años después de haber sido anunciado, todavía no se ha llevado a cabo".