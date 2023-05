Raquel Sánchez defiende en Málaga su ley de Vivienda y pide que las comunidades la apliquen

En medio del debate público, local y nacional, sigue estando la vivienda, o más bien la falta de esta y su alto precio. En medio de este huracán y a menos de un mes de comicios municipales que abren ciclo electoral, la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, ha defendido este domingo la ley de vivienda y ha insistido en que la norma "no va en contra de nadie". Además, ha emplazado a "las administraciones, a los poderes públicos, a las comunidades autónomas, a que apliquen, tienen que aplicarla, porque es una ley y es obligado cumplimiento".

También ha aludido a "cuestiones que hace más referencia a la declaración de áreas tensionadas", instando a que "hagan esa declaración, porque si no estarán lanzando un mensaje a los ciudadanos de que les están dando la espalda cuando, por ejemplo, aquí en Andalucía y, en Málaga, concretamente, el tema de la vivienda es un problema para muchas personas, es un drama, lo viven con angustia y por lo tanto tenemos que darles respuestas". "Estamos obligados a dar respuestas", ha apostillado.

Así lo ha señalado Sánchez tras ser cuestionada por los periodistas sobre las críticas a la ley de vivienda en el marco de una visita la zona de Torrequebrada, en el municipio malagueño de Benalmádena, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, y al candidato socialista a la Alcaldía, Víctor Navas.

Asimismo, ha vuelto a defender que esta ley "es un hito, una asignatura pendiente de nuestra democracia". "Es una ley que era absolutamente necesaria", ha valorado.

Al respecto, ha incidido en que "aquí los malagueños lo conocéis perfectamente porque conocéis de las dificultades para poder acceder a una vivienda. No hay vivienda pública, no se ha construido vivienda pública y por lo tanto también el mercado del alquiler se ha visto tensionado y ofrece unos precios que no son asequibles para la mayoría de la gente, la clase media trabajadora y para los jóvenes, no hablemos porque se ha convertido en algo imposible".

"Esta es una ley que, precisamente, pretende dar respuesta a estas necesidades conformando un parque público de vivienda que no se pueda vender", ha sostenido y ha valorado la propuesta del candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Dani Pérez, en relación con la construcción de 10.000 VPO.

"También tenemos que poner medidas que, ahora, de carácter más inmediato, puedan ayudar a que los precios de alquiler sean razonables, sean asequibles y que por lo tanto la gente los pueda pagar", ha agregado, al tiempo que ha reiterado que "es una ley que no va en contra de nadie".