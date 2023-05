De la Torre: "Las torres dinamizan los barrios pero tienen un inconveniente para los que no tienen casa"

Francisco de la Torre (PP) se enfrenta a su sexta campaña electoral para ser reelegido como alcalde de la ciudad, el mismo puesto que ha ostentado los últimos 23 años. Su agenda está tan congestionada en esta campaña que esta entrevista se produce a la hora del almuerzo. El regidor ha tenido al menos tres actos la mañana de este viernes, el primero de ellos acompañado de Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Por la tarde tendrá uno más, arropado por Elías Bendodo, quien fuese su concejal y que ahora es el número 3 en Génova.

Durante el día a día en sus funciones como regidor es imposible verle sin traje y corbata, a lo sumo deschaquetado si se tiene que subir en una BMX o jugar al pádel a pesar de su edad. Este viernes, como en las oficinas más modernas, viste de casual friday, se ha bajado a la americana desestructurada, la camisa a rayas verde y el chino beige. A su paso por el Ayuntamiento, los empleados le paran y le felicitan por el debate del jueves por la noche, él se excusa por no cortar a sus oponentes, "yo soy educado y no me gusta interrumpir el turno de palabra".

A estas alturas del año pasado decía que para volver a presentarse debía liberar la agenda para sacar más tiempo para su familia y el deporte. ¿Lo ha conseguido? Yo no he sido capaz de notar mucha diferencia entre su agenda de hace un año y la de febrero o marzo de este año.

Estoy de acuerdo, no he conseguido el objetivo que buscaba, necesito sacar más tiempo para la familia y yo le doy una gran importancia al deporte. Estoy soñando con poder mañana sábado nadar a primera hora, que es cuando encuentro el tiempo y el espacio en la piscina. Esa media hora de natación me relaja, pienso, me renuevo.

Ha dicho ya alguna vez que es difícil que vuelva a presentarse en 2027, no sé si este es uno de los motivos.

Por pura lógica es difícil, no digo que sea imposible. Porque me conozco y nunca pongo límite al tiempo que dedico a la tarea. Me apasiona la ciudad, me apasionan las posibilidades de progreso y de éxito de Málaga y dedico todo el tiempo que puedo a garantizar todo ese éxito en los temas, como ahora la Expo, donde estamos con oportunidades de consolidar a Málaga para todo lo que queda de siglo XXI.

Hablando de futuro, ¿ve a su posible futuro sucesor en la lista que le acompaña este año?

Sí que lo hay, hay gente magnífica en la lista para poder ser continuador o continuadora de lo que estamos haciendo. No tengo duda de que hay gente capaz.

Se me antojaba que quizás ve con buenos ojos que García Urbano le sucediese en Málaga.

Planteado a corto plazo, tenía que estar en la lista y no está. Hemos hablado sobre ello. Yo he tenido la sensación de que era bueno dar la impresión real de que mi voluntad es estar los cuatro años. Por otra parte, Jose María ha hecho y hace una labor fantástica en Estepona, pero tenemos a gente fantástica en las listas.

Hablábamos antes de la Expo, ¿sería el broche de oro a su largo mandato?

Nunca planteo las cosas como broche, sino como algo que encaja en estas fechas. La temática es muy apasionante y ganadora. El Gobierno ha tardado un poco en darse cuenta de la oportunidad que es para España y para Málaga poder tener una Exposición Internacional que haga historia. Aquí no buscamos cambiar o mejorar la ciudad, que también (la postExpo para mí es muy importante, que el espacio que se construya para la Expo sirva para los mismos objetivos de la Expo). No será el único espacio del mundo que esté trabajando en esta materia, pero la visibilidad y el éxito de Málaga en estos años hará que no sea nada difícil plantear el día D+1, cuando pase la Expo. Yo iría trabajando en la Expo y en la postExpo en paralelo.

Hablaba usted del éxito de Málaga, ¿le parece que el de Málaga es un modelo de éxito?

Yo creo que el modelo de Málaga es un modelo de más éxito que otras. Además tenemos un espacio metropolitano que ayuda, condiciones climáticas maravillosas y una gente muy abierta y acogedora; todo eso ayuda mucho. También se ha trabajado mucho en esa dirección, con una potente oferta cultural, una oferta deportiva, cuidando el patrimonio... En definitiva, todo lo que Málaga va ofreciendo para la captación de talento con el ecosistema que se ha creado de innovación que hace que Málaga sea una ciudad soñada y buscada por la gente a la hora de montar un proyecto empresarial.

Alerta el OMAU de que Málaga vivió una primera gentrificación turística, que aún no ha pasado y que ahora está comenzando una segunda de la ciudad creativa. Si la primera expulsó a los vecinos del Centro, la segunda los está llevando a los municipios limítrofes, ¿esto le preocupa? ¿Cómo piensa atajarlo?

El balance global de Málaga de población es crecimiento. Somos la única ciudad de más de 500.000 habitantes que crece. Hay gente que sale y gente que viene, hay malagueños que vuelven, las migraciones de las ciudades al área metropolitana viene pasando desde hace años. En el tema de la gentrificación del centro, la población ha crecido unos 200 habitantes. No digo que no haya gente que busque vivienda en otro espacio porque tenga un ideal de vivienda más amplia, pero gestionar el éxito siempre será mejor que gestionar el fracaso. Málaga ofrece posibilidades de trabajo para su gente y para los de fuera, lo que tenemos que procurar es que nuestra gente tenga muchas posibilidades de utilizar esas oportunidades de trabajo. Ahí insistimos en la formación, como el caso de 42 [escuela de programación de Telefónica].

Parece que mucho de ese trabajo que se cubre con foráneos es parte de la causa del problema de vivienda.

Intentamos que esas oportunidades sean para malagueños, que ya tienen casa aquí, si la ocupan gente de fuera tiene que buscar una vivienda y tensiona el mercado. Entre el tema de la atracción tecnológica y de los pisos turísticos que han quitado parte del mercado, no sabemos cuánto han tensionado el mercado. Tenemos que ser capaces de generar más oferta. Es un problema que tenemos nosotros y que tienen otras ciudades, nosotros cuando tengamos el marco de regulación autonómico regularemos los pisos turísticos. Y hay que tener una visión metropolitana, es genial que el que venga pueda vivir también en el Valle del Guadalhorce o en la Costa occidental... Que la gente elija libremente es genial, tenemos capacidad de acogida, es fundamental tener éxito, no estar gestionando fracaso es bueno. Y hacerlo de una forma que el éxito sea compartido con otros municipios, trabajar como una metrópoli de un millón y medio de habitantes.

Le preguntaba también si le preocupa está gentrificación, no decía que se perdiera población, ya que la población que llega es la que expulsa al propio malagueño y cómo piensa afrontarla. Le doy algún dato, la renta mediana de Málaga es de unos 1.210 euros mensuales y no se encuentran estudios por menos de 600 euros en la ciudad.

Es evidente que hay ahí un desfase claro. Tenemos que elevar las rentas y procurar que los precios de alquiler no suban. Tiene que haber una oferta de alquiler público, privado es difícil que pueda haberlo, que pueda bajar el precio de la oferta de alquiler también. Estamos haciendo vivienda en el entorno de Universidad, hicimos 59 viviendas por cada una que hacía el PSOE en su etapa en la Junta, y al mismo tiempo tenemos que hacer que la renta del malagueño suba. Cuando hablo con empresarios siempre les digo que tienen que crear un clima grato para los trabajadores en cuanto a sueldos, horarios... y conseguir que la formación sea la mejor siempre. Por ejemplo, una empresa malagueña veía que tenía que subir el sueldo de sus informáticos con la llegada de Google o Vodafone, es 'malo' para la empresa, pero bueno para el trabajador. El efecto está ahí, ¿cómo puede llegar a toda la población? Ese es mi deseo, que la gente gane el máximo de dinero posible. Ahí dedico mi esfuerzo, en que el éxito de Málaga sea un éxito para todos.

Hay un problema de oficinas para acoger a tanta empresa, por otra parte.

Con esto de las oficinas soy un poco pesado porque sé que hay un ranking de las ciudades con cientos de miles de metros cuadrados o millones de metros cuadrados de oficina. Yo no quiero llegar a millones, pero sí a algunos cientos de miles. Junto con el PTA, de manera que no tengamos que hacer el recorrido hasta el parque, como en los terrenos de Repsol, donde tenemos 40.000 metros de oficina, con 400 viviendas de VPO, con la edificación en altura que puede ser viviendas u hoteles, sin que nos cueste dinero e ingresando dinero para hacer más parques, me parece una operación redonda, de éxito, que revitaliza los distritos de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, eso va a valer más. No es tan fácil poner oficinas en el centro, hay operaciones puntuales y no conseguimos una oferta significativa de oficinas como tiene Barcelona, Valencia o Sevilla.

Asociaba usted hace un año la falta de formación de los jóvenes con el problema de vivienda. No sé si se arrepiente de esa información sabiendo que los egresados de la UMA cobran unos 1.500 euros si son graduados, 2.100 tras el doctorado.

Espero que la UMA trate de que sus egresados encajen en ese mercado que acabo de describir en el que desde luego los sueldos son más altos.

El mercado de Málaga no tiene por qué ser sólo tecnológico, entiendo.

Por supuesto, de todo tipo. Volviendo a la primera parte de la pregunta, yo expresaba esto como respuesta a una oposición que trata de poner el acento en una responsabilidad que no tenemos nosotros. Que haya una población de unos barrios con una renta y otros con otra es algo normal en todas las ciudades. Cuando hay un fracaso no del chico si no del sistema escolar, que estaba en un 40% de abandono a principio de milenio, algo tienen que decir los responsables de eso, ¿dónde está la sensibilidad social de esa izquierda? Esos chicos les importaban un bledo. Esa izquierda que se preocupaba mucho de que sus hijos vayan a colegios donde no hay abandono escolar, la izquierda tiene que defender a esa educación pública. No digo que la explicación tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con eso. Mi mensaje no era una crítica a los jóvenes, si no a quienes gobernaban entonces la Junta y que ahora cínicamente quieren echarme la culpa a mí de lo que ellos sembraron.

Dani Pérez dice que él es el alcalde de los barrios y usted el de las torres: de las torres en Repsol, en el puerto... ¿Se siente identificado con esta afirmación?

En absoluto, yo soy mucho más alcalde de los barrios que él, ¡como de aquí a Lima! Porque he hecho mucho más por los barrios, he tenido la oportunidad de hacerlo porque soy alcalde, pero todo lo que hacemos en la ciudad es para los barrios. Hasta esas torres que dice él y quiere demonizar, es aprovechar espacios para dinamizar los barrios. Dinamizar en el sentido de que las oportunidades de éxito de toda las barriadas son mayores, todo va a valer más. Eso tiene un inconveniente, los que no tienen vivienda, hay que procurar facilitar el acceso a la vivienda en alquiler o en compra a los que no tienen, pero los que tienen, todos se benefician de ello. Pero no es que se beneficien en valor, es que se crea una dinámica muy positiva. Además, que nos ahorramos 100 millones de euros entre lo que percibimos y lo que no tenemos que pagar a Sareb. La Sareb, por cierto, que es del Gobierno, allí tiene suelo y no he oído nada que vaya hacer nada en vivienda social allí. No le veo ningún prejuicio, hay que crecer con centralidades así, liberando suelo y evitando una extensión de la ciudad en lo ancho y largo que genere más CO2 y con un mix de vivienda, oficinas, ocio...

Usted dice que su plan de vivienda es serio y riguroso y de la oposición sólo "vende humo". En su Plan de Vivienda 2014-2023 se hablaba de la necesidad de construir 12.900 VPO en ese periodo. Es más, sólo entre 2022 y 2023 aseguraba que se iniciarían 6.376 viviendas protegidas y entre 2018 y 2021 había suelo para iniciar 4.452 viviendas. Lo cierto es que desde 2018 sólo se han visado proyectos para 230 VPO, ninguna en los últimos tres años y se han terminado 613 desde entonces, según el Colegio de Arquitectos.

Aquí hay un problema, la parte privada se encuentra con dificultades de rentabilidad. Hemos tenido conversaciones con los promotores, yo no digo que el anterior no fuera serio, pero este se ha hecho con un consulting mediante concurso y ellos ven las necesidades. Hay muy pocos promotores de VPO privados ahora, creo que dos y con pocas cantidades porque sus números no salen. Hay que hacer una adaptación a los módulos que ganan, si el promotor tiene unas viviendas de VPO para hacer en las que no le salen los números, el propio plan de la parte privada también se frene. El mercado está tensionado en VPO y en viviendas libres y necesitamos que las dos avancen. Cuando la ley actual eleva del 30 al 40 por ciento el porcentaje de VPO que hay que hacer, está dificultando más que te salgan los números. Si no puedes compensar con las libres, es más difícil que salga la promoción. También dificulta la oferta de vivienda en alquiler topando los precios. Es una ley que va a perjudicar más que beneficiar a los próximos inquilinos porque va a reducir la oferta, ya pasó en Alemania cuando se controló el precio de alquiler, al final es un tema de mercado.

El programa del PSOE está basado en la cantidad de viviendas que hay previstas en el PGOU y hay 15.000; pero, claro, tú ves ahora los sectores –a los que algunos votaron que no, por cierto– no hay ninguna seguridad de que estén en marcha en los próximos años, no hay intención de hacerlo; los promotores ven imposible poder construirlo. Está basado en unos cimientos no sólidos.

Los promotores y los arquitectos señalan también que en la Gerencia de Urbanismo, pero no sólo, deberían agilizar los trámites para mejorar.

En esos trámites las exigencias de informes son mayores en la nueva ley que lo que Europa exige. Hay que hacerlos ágiles, se tardan años en los sectoriales. Hay que plantear seriamente cómo hacerlo y no lanzarse los temas de una administración a otra. Esa ley se ha desaprovechado, como se ha desaprovechado para regular el tema de la vivienda turística en el tema fiscal, por ejemplo.

Volviendo a la Gerencia, en 2018 se encargó un estudio sobre cómo se podían agilizar los trámites, del que no se conocen públicamente los resultados, pero los arquitectos siguen pidiendo más diligencia. ¿Por qué no ha iniciado ya la auditoría que se aprobó en Pleno para ver qué se puede mejorar?

La Gerencia ella misma se audita, ella sabe cómo poder mejorar. Ha habido un diálogo con los arquitectos donde se le ha ofrecido qué expedientes son los que quieren que veamos con más velocidad y ellos han ido llevando hasta que ha ido desapareciendo el tema. No niego que sea mejorable, todo es mejorable, pero niego la mayor de que la Gerencia esté parada, ni mucho menos. La Gerencia es activa y ha resuelto temas muy complicados, como Repsol, la torre del puerto, la Térmica... Cada proyecto importante de la ciudad los ha podido resolver bastante bien. Tienen todos los trabajadores mi respeto, desde el concejal al conserje.

Desde el Ayuntamiento se dio más de 1,5 millones de euros al Málaga para está temporada. Viendo los resultados no sé si se arrepiente o se plantea volver a dárselos para este año próximo.

No se va a repetir porque se planteó para que el Málaga pudiera volver a Primera y no fuera necesario la ayuda, con esa finalidad. En el fútbol las cosas dependen de muchos factores de los que yo no soy especialista. Creo que el Málaga su solución está, sobre todo, en tratar de que el cambio de propiedad se pueda producir, con todos los respetos a los actuales propietarios, si ellos no han sabido estar a la altura, lo inteligente si quieren al club es que busquen a alguien que pueda estar a la altura de lo que al ciudad y el club merecen.