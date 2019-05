“Torremolinos necesita más limpieza y seguridad en el centro”

María José Blanch es propietaria de uno de los últimos locales tradicionales que resisten en la mítica calle San Miguel, una perfumería que lleva su mismo nombre, desde hace ya seis décadas.

–¿Qué le parece el nuevo centro de Torremolinos?

–Yo creo que ha sido un acierto en el sentido de que es a lo que van todas las ciudades, a peatonalizar totamente los centros urbanos para poder pasear. Sí tiene algún inconveniente, como el tema del tráfico, ya que se ha cortado completamente el paso y hay mucha gente que ya no se queda en Torremolinos porque necesitamos algo más que una plaza, pero entiendo que para eso se necesita tiempo. Estéticamente me gusta todo menos la solería, que es muy sucia. En temas de ventas tampoco hemos notado mejoría. Donde sí habría que trabajar es en arreglar las fachadas de los edificios que están alrededor de la plaza.

–¿Torremolinos ha vivido mucho del sol y playa?

–Es lo que tenemos y hay que cuidarlo, pero hay mucho más allá y Torremolinos necesita nuevos atractivos que haga que la gente venga aquí en lugar de irse a Estepona, Fuengirola o a Málaga. No tenemos museos y la única casa antigua visitable está en rehabilitación. También ha cambiado el turista que llega, de peor calidad, motivado, por la demanda del todo incluido. Quizá si se suben los precios de los hoteles venga un turista de mejor calidad.

–¿Es un problema aparcar en el centro?

–Faltan aparcamientos, pero también es verdad que hay zonas que no se aprovechan y que no se publicitan bien. Tenemos bastantes convenios con las asociaciones de comerciantes para regalar la hora de aparcamiento mientras realizas tus compras en los párking de alrededor, pero también hay que concienciar a la gente de que si sales puedes gastarte un poco en un aparcamiento para divertirte y comprar igual que haces en otros municipios. Lo que sí habría es que bajar los precios.

–¿Centro comercial sí o no?

–Yo soy de la opinión de que no, claro que soy comerciante y tengo mi comercio en el centro, por lo que creo que me va a afectar. Ya nos afectan otros centros comerciales de alrededor pues imagina lo que pasará cuando tengamos ese centro comercial y la gente no pueda aparcar en el centro.

–¿En qué otros ámbitos habría que hacer hincapié?

–En limpieza, sobre todo en el centro. Yo creo que el alcalde y los concejales pasean poco por la ciudad. En la plaza Costa del Sol tenemos ahora menos contenedores que antes de las obras y están siempre llenos y con basura fuera. Quizá habría que poner más contenedores o y ampliar los turnos de recogida. La seguridad también es otro tema importante, antes había más circulación de policías por el centro que ahora. Yo misma he tenido que llamar a la policía alguna vez y tardan demasiado porque no están por aquí. Sobre todo en los meses en los que hay más gente porque hay muchos carteristas y gente que pide por la calle y todo eso daña la imagen del municipio.

–¿Qué le pediría al gobierno saliente?

–Que cumpliera todas sus promesas y se pusieran de acuerdo entre ellos para sacar adelante ciertas iniciativas. Al final todos proponen prácticamente lo mismo en sus programas:todos nos ofrecen más aparcamientos, que la ciudad va a estar más limpia, más movilidad, más espacios para visitar... Todo eso después no se puede quedar en promesas. Me parece que el que sale a veces no puede hacer muchas cosas porque el que está en la oposición no colabora tampoco y al final los que perdemos somos los vecinos.