Benito Gómez es en la actualidad el chef del restaurante Bardal, único que posee una estrella Michelín en Ronda, algo que logró tras abrir su propio proyecto gastronómico de alta cocina en el mismo local que acogió al mítico restaurante Tragabuches, que también contó con una estrella Michelin. Ahora acaba de reabrir su taberna Tragatá tras acometer una ampliación de la misma, al tiempo que está implicado en el desarrollo de una finca para el cultivo de productos ecológicos y cría en ecológico.

–¿Cómo ve Ronda en la actualidad?

–Creo que cada día está mejor, tenemos más turismo, más afluencia, mejores instalaciones, se nota que va mejorando poco a poco. No obstante, sigue teniendo sus pequeñas deficiencias, pero lo bueno es que va evolucionando para bien.

–¿Cree que debe mejorar el turismo?

–Yo soy de los que apuesta siempre por tener un turismo de muchísima mejor calidad, para lo que deberíamos tener unas instalaciones generales más completas y dedicarnos a un turismo con mayor pode adquisitivo, aunque no solo tiene que venir lo que llaman turismo rico, tiene que venir gente de todo tipo. Eso sí, tenemos la suerte de tener Marbella a solo 37 kilómetros de aquí y allí sí que hay gente con mucho potencial económico y aquí nos faltan sitio donde puedan alojarse este tipo de visitantes.

–¿Las comunicaciones son realmente tan importantes?

–Las comunicaciones todos sabemos que son deficientes, aunque el tema de la autovía parece una utopía. Lo que sí es obvio, en el caso de no se hicieran las autovías, aunque sería buenísimo, que lo mínimo sería adecentar las carreteras. Vamos, es que vienes en el coche con los ojos vendados y sabes cuando estás entrando en Ronda.

–¿Por qué otros sectores se podría apostar?

–Yo nunca entendí el déficit de industria que tiene, supongo que es algo que escapa a mi conocimiento, no lo entiendo. De todos modos, ya que la economía depende en gran medida del turismo, se podría apostar más y crear proyectos más ambiciosos.

"En el caso de que no se hicieran las autovías lo mínimo sería adecentar las carreteras"

–¿La industria agrícola sería una opción?

–La verdad es que también hay un déficit. Yo, como cocinero, me quiero poner a buscar productos autóctonos de pequeños productores y no hay, es un déficit que tiene la Serranía. No obstante, hay que reconocer que es muy complicado que seas un pequeño productor y puedas salir adelante sin apoyos estatales. Siempre pensé que sería interesante tener una pequeña cooperativa láctica en la que se desarrollen mucho más los productos de cabras y ovejas. Pienso que deberíamos explotar mucho más el entorno.

–¿Hay más opciones más allá del turismo y agricultura?

–Me gustan estos apartados, tenemos que mantener la identidad de la sierra, no tiene que ser Marbella. No obstante, sí que es interesante tener espacios para la gente que tiene potencial económico venga aquí y lo disfruten. Yo siempre digo que Ronda tiene una cosa muy curiosa, y es que si una pareja viene a pasar un fin de semana con 2.000 euros para gastar y te vuelves con 1.500, aquí es difícil gastar. Creo que lo tenemos todo muy enfocado como pueblito chico y pienso que hay que ser más ambicioso. Falta oferta de ocio y darnos valor, aquí todavía es posible tomarse una cerveza por un euro y detrás de una cerveza a un euro una empresa no puede crecer.