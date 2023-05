Un bombero en el fuego político de Ronda

Curtido en mil batallas contra el fuego, Álvaro Bautista, uno de los integrantes del Consorcio Provincial de Bomberos y que en la actualidad ostenta el cargo de jefe de zona, aunque también fue durante dos años jefe provincial, se verá envuelto en esta próxima legislatura en el fuego político tras su decisión de formar parte de la candidatura del PSOE en Ronda como número tres.

Curiosamente, este rondeño no pensó nunca en ser bombero y, mucho menos, político, y es que tras estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Málaga cumplió su sueño de ser “maestro” llegando a dar clases de español para extranjeros en la escuela que funcionó en la ciudad del Tajo durante casi cinco años. “Ni de pequeño pensé en ser policía o bombero”, que es lo que solían decir en mi época los niños, yo siempre quise ser docente, maestro, aunque me di cuenta de que el reporte del beneficio en la sociedad era a largo plazo y yo quería algo inmediato, fue entonces cuando empecé a interesarme por ser bombero”, explica Bautista.

Una idea que llevó a efecto y logró encontrar su primer trabajo como bombero en el parque de Ubrique. “Me enamoré de mi profesión, fue un flechazo a primera vista”, afirma, recordando todavía aquella primera intervención en la que acudieron a rescatar a un hombre que había quedado atrapado en un ascensor. “Aquella sensación del hombre dando las gracias no se me olvida”, dice.

Oposiciones a bombero

Tras pasar por varios parques de la provincia de Cádiz logró aprobar las oposiciones en el Consorcio Provincial de Málaga y obtener plaza en el parque de Ronda, tras lo que fue ascendiendo hasta llegar a ser jefe provincial, un cargo que dejó ante la complejidad de compatibilizar esa responsabilidad con vivir en Ronda, ciudad de la que se declara enamorado. No obstante, sigue siendo el responsable de formación a nivel provincial y tiene bajo su responsabilidad los parques de la Serranía de Ronda y Guadalhorce.

Un trabajo por el que siente pasión, aunque todavía se le saltan las lágrimas al relatar algunas de las intervenciones, como el rescate de un joven de 16 años que se precipitó 60 metros por el Tajo de Ronda y cuyo padre les pedía que lo salvasen, algo que lograron hacer casi de forma milagrosa.

A ello se suman intervenciones en accidentes con personas que conoces o grandes catástrofes como las inundaciones en Ronda en el año 2009 o los incendios de Sierra Bermeja. “Estaba celebrando el cumpleaños de mi mujer cuando saltó el incendio y no quería decir nada, pero ella me conoce bien y me dijo, Álvaro, tira para el incendio”

Devolver lo recibido a su ciudad

Bautista no sintió la necesidad de implicarse en política hasta hace unos 5 años, cuando pensó que de alguna forma debía devolver a la ciudad todo aquello que le había dado, tras lo que, una vez analizadas las opciones que había, decidió afiliarse al PSOE que en aquellos momentos lideraba la todavía hoy portavoz municipal y parlamentaria andaluza, Isabel Aguilera. “Me analicé yo primero y vi que mis ideas socialdemócratas en el mejor partido que encajaban era en el PSOE, les busqué yo, aunque no pensé que fuese a dar el salto a la actividad institucional, quería trabajar en el ámbito orgánico”, señala.

Fue este año cuando el candidato del PSOE, Francisco Cañestro, le propuso que formase parte de su candidatura y aceptó, eso sí, tras imponer una sola condición, le tenían que dejar seguir siendo bombero, un trabajo que asegura que compatibilizará con la acción política aunque tengan responsabilidad de gobierno.

Ahora, una vez dado el paso, lo sigue teniendo claro: “Soy bombero, no soy político”, dice, aunque espera poder poner su conocimiento al servicio de la ciudad al tiempo que desea poder poner el valor el “talante” perdido en política.

Un demócrata de diez

De hecho, se siente orgulloso y presume de poder considerar a su inmediato jefe político en el Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo (PP), como un “amigo”, un cariño que se fue forjando a lo largo de todos estos años de trabajo conjunto y codo a codo. “Su reacción al enterarse de mi decisión fue la de un demócrata de diez, me felicitó y me animó”, dice Bautista, que hace gala de tener amigos en diferentes partidos. “El día que sienta que no puedo tomarme un café o un cerveza con alguno de ellos por la política tengo claro que lo dejo, primero están las personas”, señala, y es que asegura no entender que no se pueda aceptar una relación personal y de amistad más allá de las diferentes políticas que se puedan tener.

Además, tiene claro que esta aventura no le reportará beneficios a nivel económico o familiar, ya que “tengo claro que vengo a peder dinero y a restaré tiempo a mi familia”, dice, al tiempo en que insiste en que sentía la necesidad de trabajar por su ciudad y tratar de mejorarla en todo aquello que pueda. De hecho, relata todas sus propuestas de seguridad sin consultar un solo apunte.