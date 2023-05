Los candidatos a la Alcaldía de Málaga llaman a la participación: "Que nadie se quede en casa"

El mensaje de los cinco candidatos a la Alcaldía de Málaga ha sido unánime. Todos han llamado a la participación en las urnas. El primero en depositar su voto en el Hospital Noble ha sido el 'popular' Francisco de la Torre, que ha acudido poco después de la apertura de los colegios electorales en su ciudad, donde espera que el buen tiempo favorezca que los ciudadanos se animen a elegir a su alcalde en los comicios municipales de este domingo.

El candidato ha agradecido la labor de todas las personas que forman parte de las mesas electorales, que se han constituido con normalidad, y ha expresado su deseo de que la jornada transcurra sin incidencias y esté marcada por una elevada participación, que "es lo que interesa".

He votado a las 9.40h en el Hospital Noble. El tiempo favorece que haya participación alta, lo más importante en un día clave para la democracia. Es el momento de dar las gracias a quienes están en las mesas y a los interventores y apoderados de todos los partidos: pic.twitter.com/XYy0htjgnP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) May 28, 2023

Dani Pérez (PSOE): "Debemos ir todos con alegría a votar"

También el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación y ha señalado que este 28M, día de elecciones municipales, es "un día de fiesta, un día donde tenemos que ir todos con alegría a votar, con ilusión".

Pérez, que ha votado el Colegio Miraflores acompañado por su mujer y sus dos hijas, ha incidido en la importancia del 28 de mayo, "donde se elige a la persona que va a ser el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Málaga".

Es "positivo", ha dicho, que "haya una jornada de participación alta, donde haya una votación masiva", invitando a los malagueños a que voten, "que tengan la oportunidad de ir a su colegio electoral y decidir por el futuro de Málaga. Eso es algo que es fundamental".

Pérez, de igual modo, ha incidido en la importancia de que aumente la participación, "que voten los malagueños y las malagueñas, que de esa forma todos podremos decir que quien salga elegido alcalde o alcaldesa va a tener la responsabilidad enorme de ser quien dé la cara por todos aquellos que lo votaron".

🗳️ Acabo de ejercer mi derecho al voto en familia. Os animo a ir a votar por el futuro de #NuestraMálaga. Desearos un buen día a todos/as los que esta jornada electoral tenéis que trabajar. #28M #Málaga pic.twitter.com/xUe4bjaFd6 — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) May 28, 2023

Antonio Alcázar (VOX): "Nos quedan cuatro años duros"

El candidato de Vox a la Alcaldía de Málaga, Antonio Alcázar, ha animado a los ciudadanos a que acudan a votar este 28M "con ilusión" y ha dicho que "nos quedan cuatro años por delante duros, en donde la ciudad necesita seguir adelante en todos los sentidos". Además, ha considerado que "es un momento muy propicio para que Vox se incorpore a la Casona del Parque".

"Con el apoyo de los malagueños intentaremos hacer cada formación lo que lleve dentro de su programa", ha explicado, al tiempo que ha añadido que, en el caso de Vox, "es una ilusión tremenda la que tenemos de poder incorporarnos a una institución como es el Ayuntamiento de Málaga", mostrándose convencido de que "hoy va a ser un gran día para Málaga, para los malagueños y para todos los vecinos".

Por tanto, ha animado a los ciudadanos a que acudan a votar "con ilusión" y que "voten porque nos hace falta todo su apoyo y todo su interés". Por otro lado, el candidato, que ha acudido a votar en el colegio Julio Caro Baroja con su mujer, ha explicado que este domingo será "muy familiar", además de que visitará colegios electorales. "Intentaré pasar por todos los distritos para ver a los compañeros que están ejercitando esta labor tan fundamental", como es la de apoderado.

Por último, ha asegurado que las sensaciones "son muy buenas" con "mucha ilusión, mucho trabajo y esfuerzo y sacrificio, pero a su vez con bastante o mucho optimismo". "Esa cercanía que hemos tenido con los malagueños, con los vecinos, nos lleva a pensar que es un momento muy propicio para que Vox se incorpore a la Casona del Parque", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "hemos contado con un apoyo en la calle muy importante, más del que nosotros creíamos", asegurando que esperará "a ver cómo termina --la jornada-- y estoy convencido de que no vamos a fallar", ha concluido.

♻️Hoy es un gran día para #Málaga y todos los malagueños. Deseo que todo transcurra con la máxima participación y que reine la cordura por el bien de nuestra querida ciudad. Ejerciendo mi voto con ilusión y ganas de que lo mejor está por llegar. #CuidaLoTuyo #CuidaMálaga pic.twitter.com/HmofYZp6fM — Antonio A. Alcázar (@antalcazardiaz) May 28, 2023

Noelia Losada (Cs)

La candidata de CS a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha hecho un llamamiento a la participación este 28M y ha incidido en que le gustaría "que estas elecciones no las volviera a ganar la abstención". Losada, que ha votado en el colegio Julio Caro Baroja de Guadalmar, ha precisado que esa abstención "supone que 200.000 malagueños se queden en casa cada vez que hay elecciones municipales", por lo que ha apelado a la movilización. "Cuanta más gente vote, más representativa serán las personas que salgamos elegidas" y ha sostenido que "es lo que verdaderamente demuestra quién quiere la sociedad malagueña que esté ejerciendo en el ayuntamiento esas funciones".

Ha dicho que "si 200.000 malagueños se quedan en casa, la representación que existirá no es una representación de toda Málaga, es una representación de la mitad de Málaga y no puede ser que la mitad de Málaga no quiera decidir qué modelo de ciudad tiene".

Así, ha insistido en que "la abstención se rompa por primera vez en unas elecciones y que desde luego supere en bastantes puntos la gente que vota a la que no vota". A su juicio, "si conseguimos eso, estaremos haciendo un ejercicio de sociedad cada vez más madura, de sociedad cada vez más concienciada con tomar decisiones con respecto a lo que les afecta y demostraremos que cada vez tenemos más altura democrática".

Hoy es #28M, día en el que los malagueños podéis decidir quién formará parte del gobierno de la ciudad los próximos 4 años. Yo ya he ejercido mi derecho al voto. pic.twitter.com/w9YcNvmp3v — Noelia Losada 🍊 (@NoeliaLosadaCs) May 28, 2023

Toni Morillas (Con Málaga)

La candidata a la Alcaldía de Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha hecho un llamamiento a "que nadie se quede en casa y acuda a votar" y ha dicho que hay "sensación de cambio en la ciudad de Málaga". "Hoy vamos a ver oleada de ilusión, oleada de rebeldía y oleada de cambio en los colegios electorales".

Morillas, que ha votado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduardo Ocón, ha incidido en al importancia de este día donde "la gente tiene la posibilidad de decidir no solo sobre su futuro sino también sobre el futuro de su hijo y de su hija".

"Hubo toda una generación que tuvo que pelear por la democracia, que tuvo que pelear porque la gente trabajadora tuviéramos la posibilidad de decidir y hoy a esta generación le toca también proteger, cuidar y defender la democracia", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que "la mejor manera de proteger la democracia es acudiendo a votar, es que nadie se quede en casa, que la gente vaya a votar con alegría, con valentía, con determinación".

Morillas ha agregado, además, que el voto "es, probablemente, de los instrumentos más poderosos que la gente humilde, la gente corriente, quienes no tenemos rascacielos disponemos para poder transformar nuestra vida y para poder transformar la vida de nuestras ciudades".

Por ello, ha hecho un llamamiento "a que nadie se quede en casa y a que todo el mundo acuda a votar con la alegría de hacer uso de la herramienta más poderosa de la que disponemos para decidir nuestro futuro", ha afirmado. Por último, ha asegurado que este domingo tiene "una sensación muy buena" y "lo hemos venido compartiendo durante toda la campaña".