–¿Cómo ve en la actualidad la situación de Ronda y su comarca?

–La situación, a nivel de negocios, veo que cada vez hay más turismo y el sector agroalimentario está creciendo. En cuanto a las personas que habitamos la ciudad, veo que existe cada vez un desánimo mayor.

–¿Hacía dónde cree que debe ir la ciudad?

–Lamentablemente, casi todo depende siempre del Plan General de Ordenación Urbana, y no me vengo a referir a temas como podría ser la ampliación del polígono o la concesión de licencias a la hora de hacer más casas o más edificaciones, me estoy refiriendo a que entiendo que el desarrollo del interior de la provincia tiene que están vinculado al sector agroalimentario, aunque, como bien sabemos, está limitado. Cualquier tipo de licencia del sector está limitado por el actual Plan General.

–¿Las bodegas son uno de ellos?

–El sector de las bodegas, cualquier quesería, cualquier tema de aves, como le digo, cualquier tema de agroalimentarios en general que se quiera desarrollar es imposible porque no pueden dar licencia de construcción ni de apertura.

–¿Cree que las comunicaciones son tan importantes?

–Recibir hoy cualquier paquete de cualquier zona de España es hoy un mundo en Ronda. Todo tarda más, todo cuesta más y todo es muchísimo más lento. Nosotros mandamos un palet a cualquier cliente y, mientras desde Málaga puede tardar dos días, desde Ronda puede tardar hasta una semana. Creo que la mejora de las comunicaciones es un aspecto fundamental para poder desarrollar la zona, es la forma de ser más competitivos. Además, creo que ya nos lo merecemos.

–¿Hay otro tipo de oportunidades que no sean en turismo o agricultura?

–Entiendo que en el mundo del turismo hay que darle una vuelva de tuerca, porque creo que tan malo es lo poco como lo mucho. Todo no vale en turismo y creo que ahora hay un todo lo vale. El Ayuntamiento pienso que debe revisar el tipo de ciudad que necesitamos y el tipo de ciudad que queremos. En cuanto a otro tipo de desarrollo, insisto en que debe ser el agroalimentario. La única forma de impulsar la población de Ronda y su comarca es creando puestos de trabajo para gente joven y me parece muy interesante la propuesta educativa que se está desarrollando en un instituto rondeño para impartir un módulo de vitivinicultura. Creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea de la educación, mientras desde las autoridades se debe facilitar la implantación de empresas.

–¿Es mejor buscar la llegada de empresas desde fuera o impulsar la iniciativa local?

–Lo que tengo claro es que la iniciativa tiene que ser privada, que no se pongan dificultades y que la implantación pueda ser ágil. Si un joven tiene una idea el Ayuntamiento tendría que ponerle un funcionario para que agilice la tramitación de cualquier empresa que genere puestos de trabajo.