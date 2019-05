Sobre la situación de Pomares como investigado, abundó en que es un asunto que no tiene que "entorpecer" el acercamiento entre los dos partidos. A su juicio, se podría llegar a un acuerdo "y si luego estuviera en imputación formal, porque no fuera sobreseído Pomares, sería apartado del gobierno ". "Eso cabe perfectamente hacerlo, eso depende de la voluntad política y de la coherencia que se tenga en relación con los resultados electorales que ha habido", defendió, confiando en que, al igual que ya ha ocurrido con Teresa Porras, la otra edil que estaba investigada, la causa que pesa sobre Pomares “será pronto sobreseída”.

"La estabilidad a la que aspiramos se conseguirá con un gobierno de coalición; es lo que intentamos hace cuatro años y Cs no lo quiso, habló de investidura, lo que ha permitido a la formación naranja apoyar cuando ha querido y hacer oposición cuando ha querido", dijo, algo que, a su juicio, "ha frenado" los presupuestos de 2019 . Para el alcalde, lo ocurrido en las urnas confirma "que el electorado no ha respaldado esa política de distanciamiento y oposición a nosotros que ha hecho en los últimos meses".

Una idea que contrasta con la que hasta la noche electoral del pasado domingo mantenía el candidato de Cs a la Alcaldía, Juan Cassá , asegurando que no se sentará a hablar con partidos que tengan "investigados". El portavoz, por el contrario, no cerró la puerta a una alianza de gobierno con los populares. En su intervención, además, desveló que el acuerdo que compromete a Cs y al PP es el que firmaron a finales del año pasado, antes de las andaluzas, en el que se especifica la destitución de cualquier concejal que sea "imputado formalmente" , una figura inexistente en el ordenamiento jurídico. A juicio de los populares, tal referencia sería aplicable a la apertura de juicio oral, paso que aún no se ha dado en el caso de Pomares.

La compleja cábala de Daniel Pérez para ser alcalde

La única posibilidad real que tiene Daniel Pérez, cabeza de cartel del PSOE en las pasadas municipales en Málaga capital, de desbancar a Francisco de la Torre y ocupar su lugar al frente de la Alcaldía pasa única y exclusivamente porque Adelante Málaga y Ciudadanos voten a favor de su candidatura en el Pleno de constitución, fijado para el 15 de junio próximo. La suma de los 12 ediles socialistas, de los 3 de la coalición de Podemos e Izquierda Unida y de los 2 de Ciudadanos le otorgarían los votos suficientes para ser elegido por mayoría absoluta (situada en 16 de un total de 31). Todo lo que no pase por esta conjunción de elementos imposibilita la designación de Pérez. Y ello incluye una posible abstención de Ciudadanos, fórmula que en los últimos días se ha venido apuntando desde Adelante. La cuestión queda resuelta al atender a la literalidad de lo fijado en la Ley Electoral, más concretamente a su artículo 196: "En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas; b) si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo; c) si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo". Es decir, que a diferencia de lo que sucede en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento andaluz para la designación de presidente del Gobierno o de la Junta de Andalucía, en los plenos municipales no existe segunda ronda de votación. Esto abre la puerta a que incluso en el supuesto de que De la Torre no se garantice el pacto con Cs, pueda ser elegido por tratarse del candidato de la lista con más votos populares. Unos condicionantes del procedimiento que acotan de manera clara el asunto. Pero a esto hay que añadir las líneas rojas que en las semanas previas a los comicios marcaron tanto Adelante como Ciudadanos. Los primeros, que ahora parecen rebajar sus exigencias, rechazaron de plano un posible acuerdo de gobierno con Cs; los segundo mostraron sus reticencias a cualquier acuerdo con Podemos.