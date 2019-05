El PP vuelve a tener mayoría absoluta en Marbella. Ajustadísima. En un Ayuntamiento de 27 concejales logra los 14 imprescindibles para gobernar en solitario. Para los populares marbellíes ha sido una noche de infarto. Los primeros datos le daban una mayoría absoluta apretadísima que luego, a medida que avanzaba el recuento, perdía. Pasada la media noche, finalmente los populares respiraron aliviados.

La alcaldesa y cabeza de lista del PP, Ángeles Muñoz, obtiene 18.977 votos (40,05%), 428 menos que en 2015. Gana un concejal, el que marca la diferencia entre tener que gobernar con pactos –como lo hacía desde agosto de 2017– o hacerlo con mayoría absoluta.

El PSOE sube de ocho a 10 representantes y de 12.444 votos a 14.784 (31,20%). Pero es un crecimiento pírrico. No le sirve de nada ante la mayoría absoluta alcanzada por los populares. Opción Sampedreña (OSP) –que en la primera parte del mandato que finaliza gobernó con PSOE, CSSP e IU y luego, tras la moción de censura, con el PP– mantiene sus dos ediles. No obstante, pierde votos. De 4.336 pasa a 3.283 (6,93%).

Ciudadanos entra por primera vez en el Ayuntamiento de Marbella. Pero a años luz de la representación que se le auguraba. Con 2.567 votos (5,42%), apenas consigue un edil.

Igual que en otros municipios, las expectativas sobre Vox no se vieron cumplidas. La formación, que se presentaba por primera vez en el municipio, no logró representación en el Ayuntamiento de la localidad. Con 1.564 sufragios apenas llega al 3,30%. En este municipio hubo problemas con la candidatura y sus representantes locales llegaron incluso a pedir que fuera retirada. Cinco días antes de la cita con las urnas, la agrupación marbellí denunció que la cabeza de lista, Rosa María Calvente, había sido impuesta. Y no sólo eso. Señalaba que había ejercido como administradora de un prostíbulo. Para la agrupación local, estas circunstancias suponían “una absoluta falta de respeto hacia Marbella” y “los ideales de Vox”. Una situación que provocó a días de las elecciones un gran número de bajas de militantes “al haberse sentido despreciados y ofendidos”.

Marbella ha vivido este último mandato marcado por el cambio. Pese a que el PP obtuvo el 41% de los votos en 2015, la candidata del PP tuvo que marcharse a la oposición. Un pacto entre PSOE, IU, la marca blanca de Podemos y Opción Sampedreña facilitó el acceso a la Alcaldía del aspirante socialista, José Bernal. Pero la coalición sólo duró un par de años y Muñoz regresó al timón del municipio a finales de agosto de 2017 tras el cambio de criterio de los independentistas de San Pedro Alcántara.

La campaña electoral ha estado marcada por los problemas internos de los dos teóricos competidores del PP. Las listas de Ciudadanos y Vox han sido muy contestadas dentro de las propias organizaciones internas. En el caso de Muñoz, la difusión de varios medios de comunicación de las facturas de un viaje a China, del que supuestamente se habría beneficiado el hijo y una hermana de la regidora, también caldeó la campaña electoral.

El reto de la nueva Corporación es aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, una vez que el Tribunal Supremo tumbó el anterior al no reconocerle capacidad al municipio para legalizar algunas de las fechorías urbanísticas de la etapa de Jesús Gil. La falta de este planeamiento, en un momento en el que el sector de la construcción ha iniciado su recuperación, ha perjudicado el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

Los votantes de Marbella han podido elegir entre 10 candidaturas diferentes para designar a los 27 concejales que le corresponden y con ellos al alcalde durante los próximos cuatro años.

Para estas elecciones municipales de 2019 han sido llamados a las urnas 90.921 electores. Como dato curisoso, Marbella ha sido el municipio de la provincia en el que más extranjeros han pedido votar para esta cita electoral; 4.160 en total.

Los 10 candidatos a la Alcaldía en Marbella

PP: Ángeles Muñoz PSOE: José Bernal Opción Sampedreña: Rafael Piña Podemos: Marco Antonio Arafat Garrido IU: Miguel Díaz Becerra Ciudadanos: María García Ruiz Vox: Rosa María Calvente Martín Impulsa Ciudad: Javier Lima Unión Ciudadanos Independientes: Diego Escalona Gómez Partido del Sur: Dumet Grayeb

En las últimas elecciones municipales de Marbella en 2015, el PP no pudo revalidar las dos mayorías absolutas anteriores, y a pesar de ser la candidatura más votada, gobernaron los socialistas hasta la moción de censura. Así quedaron los resultados tras el recuento definitivo:

PP : 19.405 votos, el 41,01% del total. 13 concejales

Los otros partidos que concurrieron a las elecciones municipales en Marbella sin llegar a obtener representación en el Ayuntamiento fueron:

PA : 1.473 votos; 3,11%

El PSOE como segunda candidatura más votada formó gobierno gracias a un pacto de investidura a cuatro bandas - junto a Opción Sampedreña, Costa del Sol Sí Se Puede e IU-, que cedió la vara de mando al socialista José Bernal. El PP recuperó la Alcaldía a mitad de mandato.