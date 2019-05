Las elecciones municipales han dejado en Rincón de la Victoria un Pleno muy fraccionado con representantes de seis partidos diferentes. Han entrado en la Corporación seis de los siete – los independientes de UCIN no han conseguido representación – que se presentaban. El ganador ha sido el actual alcalde, Francisco Salado, que repite con siete concejales y que de nuevo necesitará pactos para conseguir la mayoría absoluta. El PSOE con cinco ediles lo tiene más difícil ya que sólo podría sumar con Izquierda Unida y Podemos y no llegan a los once que requiere esa mayoría absoluta.

El bloque de izquierdas suma ocho. Por mi Pueblo de José María Gómez Muñoz ha alcanzado un concejal más que cuando representaba al PA llegando así a los tres. Ciudadanos baja uno, quedándose en dos y entra con un escaño Vox. Queda de esta forma una Corporación muy fragmentada que ofrece al actual alcalde varias opciones para llegar a la mayoría de 11 que necesita para gobernar con estabilidad.

“Estoy satisfecho por el resultado en Rincón de la Victoria. Yo creo que los ciudadanos han valorado muchísimo estos dos años de gobierno. Hemos sido muy eficientes. El eslogan garantía de gestión ha cumplido las expectativas que teníamos”, expresó durante la noche Salado quien recordó la campaña que han realizado puerta a puerta explicando las actuaciones que han ejecutado en este periodo y los compromisos para los siguientes cuatro años. “Ahora hay que conformar una mayoría suficiente para poder gobernar con tranquilidad”, añadió.

Ésta podría pasar por repetir el actual gobierno con el partido Por mi Pueblo que lidera José María Gómez Muñoz que ha logrado tres ediles. El cuarto que necesita podría ponerlo Vox o incluir a Ciudadanos –con quien llegaría a una mayoría más holgada de doce– y prescindir de esta formación.

El PSOE pese a no tener posibilidades de gobierno gana un representante en la Corporación sumando cinco. IU mantienen los dos y Podemos pierde dos.

Los votantes que han acudido a las urnas en las elecciones municipales en Rincón de la Victoria este domingo 26M han tenido la oportunidad de elegir entre 8 candidaturas para designar al que será su alcalde o alcaldesa durante los próximos cuatro años. En total han sido llamados a las urnas 34.810 electores

Se han presentado PP, PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos, Vox y Unión de Ciudadanos Independientes (Ucin). Entre todos ellos se disputan los 21 ediles a elegir. Entre los candidatos a la alcaldía de Rincón de la Victoria, el PSOE estrena número uno con Antonio Sánchez, mientras que en el PP ha vuelto a repetir con Francisco Salado.

Los 8 candidatos a la Alcaldía de Rincón de la Victoria

PP: José Francisco Salado Escaño PSOE: Antonio Sánchez Fernández Ciudadanos: Elena Aguilar Brañas Podemos: Rosa María Ramada Guillén Izquierda Unida: José Enrique Bonilla Rodríguez Vox: José Antonio Rodríguez Díaz Por Mi Pueblo: José María Gómez Muñoz Unión de Ciudadanos Independientes (Ucin): Ezequiel Carnero Pérez

En las últimas elecciones municipales de Rincón de la Victoria en 2015, el PP de Francisco Salado perdió su mayoría absoluta.

Estos son los resultados de los últimos comicios y la representación que consiguió cada candidatura:

PP : 5.619 votos, el 31,74% del total. 7 concejales

: 5.619 votos, el 31,74% del total. 7 concejales PSOE : 3.397 votos (19,19%). 4 concejales

: 3.397 votos (19,19%). 4 concejales Ciudadanos: 2.339 votos (13,21%). 3 concejales

2.339 votos (13,21%). 3 concejales Ahora Rincón : 2.127 votos (12,01%). 3 concejales

: 2.127 votos (12,01%). 3 concejales IULV-CA-PAR: 1.980 votos (11,18%). 2 concejales

1.980 votos (11,18%). 2 concejales PA: (Partido Andalucista): 1.650 (9,32%). 2 concejales

El único partido que concurrió a las elecciones municipales en Rincón de la Victoria sin llegar a obtener representación en el Ayuntamiento fue UPyD, que sumó 343 votos (1,94%).

Los socialistas consiguieron formar gobierno dejando de lado a los populares, hasta que a mitad de mandato Salado recuperó la Alcaldía con una moción de censura.

La participación en las elecciones municipales de 2015 en Rincón de la Victoria fue de 56,33%.Los votos válidos registrados en 2015 en los colegios electorales de Rincón de la Victoria alcanzaron los 17.704. La abstención fue del 43,67%, con 13.891 en total. Se contabilizaron 214 votos nulos y 249 votos en blanco.