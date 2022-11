Los vecinos de una promoción de Estepona denuncian que un famoso arquitecto no desarrolló el proyecto

Los propietarios de la urbanización ‘The Edge by Kronos Homes’, localizada en Estepona, han denunciado que supuestamente el prestigioso arquitecto con el que se promociona la promotora inmobiliaria, Rafael de La-Hoz, "no firmó la memoria del proyecto final", siendo una edificación que presenta "multitud de fallos de obra y defectos en la construcción”, según la ‘plataforma de afectados por Kronos Homes’ (PAK).

El colectivo ha destacado que el hallazgo se ha producido tras realizar “un exhaustivo estudio de Artuquitec”, señalando que “el famoso solo figura en la fase embrionaria de la edificación, por lo que se sienten “estafados”.

Según han apuntado desde el colectivo, “la edificación comenzó a comercializarse en 2017 y con la llegada de los primeros vecinos a sus hogares, estos empezaron a percatarse de la multitud de fallos de obra y defectos en la construcción”.

El presidente de la comunidad de The Egde, Luis Benavente, ha indicado que tras reclamar las condiciones en las que estaban tanto las viviendas como las zonas comunes a la promotora inmobiliaria y solicitar soluciones, Kronos “respondía con evasivas con el objetivo de que se cumpliesen los plazos para evadir la garantía posventa y no pagar los arreglos”.

“Las negociaciones comenzaron muy tarde. Nos han ido alargando los plazos para no acarrear con los costes de todos los daños y desperfectos que detectamos en un principio”, ha lamentado, explicando que por ello los vecinos “contratamos los servicios del estudio de arquitectura Artuquitec, para que preparase un informe objetivo con el que demostrar todos los desperfectos que hay en el edificio”.

En este sentido, ha avanzado que “cuando el informe esté acabado, formalizaremos la denuncia porque esto es un sinvivir”.

Por su parte, el responsable de la elaboración del estudio, Arturo Ruiz, ha indicado que “tan solo quedan los minuciosos ensayos finales en las viviendas y las zonas comunes para acabar el informe, pero que tras la recogida de la documentación pertinente que se incluirá en el trabajo final, ya ha quedado demostrado que al contrario de lo que se promociona, Rafael de La-Hoz no desarrolló The Edge”. Además, ha agregado que junto con “los innumerables daños y patologías de construcción, los materiales empleados no concuerdan con lo especificado en el proyecto inicial y son de mala calidad”.

“Como ya hemos podido corroborar, Rafael de La-Hoz no llevó a cabo la totalidad del proyecto, sino que se contrató a otro equipo de técnicos del estudio de Málaga, HCP”, ha subrayado Ruiz, quien ha destacado que “el prestigioso arquitecto solo estuvo en la fase embrionaria, en la que se obtuvo la licencia a partir del Ayuntamiento de Estepona”.

De este modo, ha señalado que “no está presente en el desarrollo y la ejecución de la edificación y tampoco suscribió el final de la obra”, por lo que “solo se le podría responsabilizar de algunos de los fallos de diseño del inicio del proyecto”.

El responsable de la elaboración del estudio también expone que “hemos documentado que cuando Rafael de La-Hoz dejó el proyecto, las calidades mermaron en beneficio de la promotora, ya que la empresa consiguió gastar menos en la obra contratando a los otros técnicos”.

Además, ha valorado que “parece que las partidas fundamentales de los arreglos no las quieren negociar, simplemente quieren arreglar daños estéticos, pero hay daños vitales que pueden llegar a convertirse en estructurales y que son peligrosos como por ejemplo las humedades generalizadas en el edificio”.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con la promotora ‘The Edge by Kronos Homes’ para recabar su versión de los hechos denunciados.