García Urbano lamenta que el Gobierno “no tenga aún diseñada la estrategia de desescalada”

El alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José María García Urbano, ha lamentado este jueves que el Gobierno central “no tenga aún diseñada la estrategia para la desescalada y la reconstrucción social y económica que necesita España para recuperar la normalidad” tras la pandemia del Covid-19.

El regidor ha mostrado así su “decepción” tras la reunión mantenida en la tarde de hoy por la Junta de Gobierno de la FEMP con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

Durante su intervención en la reunión, García Urbano ha lamentado que los miembros del Gobierno central “no hayan presentado un documento de trabajo sobre el que debatir y avanzar para conseguir propuestas fecundas”. Como representante de las entidades locales, el regidor y vicepresidente de la FEMP ha señalado que había acudido a la reunión “con ilusión y expectativas a escuchar propuestas e ideas y para concretar y obtener respuestas” pero “no nos han tomado en serio porque hasta ahora no nos han dicho absolutamente nada”, criticó el regidor.

Ante la falta de "iniciativas" planteadas por el Gobierno central, el alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP ha subrayado que “hay 47 millones de españoles que quieren respuestas y tienen miedo porque están angustiados por el presente, atemorizados con el futuro y desesperados en lo laboral y económico”. “Están esperando respuestas de las entidades locales, autonómicas y estatales, pero el Gobierno sólo nos ha hablado hoy de lo que ya sabemos todos desde hace semanas”, ha indicado el primer edil.

En ese sentido, ha recordado que tuvo la misma sensación de “pérdida de tiempo” tras la reunión que mantuvo la Junta de Gobierno de la FEMP el pasado lunes, 20 de abril, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Ustedes nos han hecho sentir importantes porque nos toman en consideración pero no nos toman en serio, ya que no se puede convocar a los representantes de 8.000 municipios de España para no concretar nada”, ha puntualizado García Urbano. Por ello, el alcalde de Estepona ha sostenido que “las entidades locales no pueden ser obligadas a ejecutar la desescalada si no existen instrucciones claras de las autoridades sanitarias de cómo llevarlas a cabo. No podemos lanzarnos al vacío sin una red de seguridad que nos debe ser proporcionada por el mando único”.

Por último, el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha recordado que los ayuntamientos van a tener “total lealtad” y van a aplicar con “toda pulcritud” las instrucciones que vengan del Gobierno, pero “a día de hoy continuamos esperándolas”.