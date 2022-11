Estepona apuesta por consolidarse como ciudad de la cultura

La localidad de Estepona ha experimentado en la última década un proceso de transformación urbana al que ahora quiere agregar un nuevo elemento regenerador, la cultura como eje dinamizador de la sociedad, para lo que está desarrollando el nuevo centro sociocultural El Mirador del Carmen, que se encuentra al 65% de ejecución y que inaugurará una muestra de obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemiszam, así como el Museo Carmen Thyssen de Málaga aportará algunas piezas

El debate generado en la mesa redonda ‘La cultura como vertebración de ciudades’, celebrada en la noche del pasado jueves en la Casa de las Tejerinas y organizado por Málaga Hoy con el patrocinio del Ayuntamiento, sirvió para poner sobre la mesa el paradigma de la capital malagueña y su reconversión como ‘ciudad de la cultura’ para su irradiación a otros municipios de la provincia, la cual fue moderada por el director del medio, Antonio Méndez.

Acento en el centro sociocultural El Mirador del Carmen

El evento contó con la participación del alcalde de Estepona, José María García Urbano, quien puso el acento en el centro sociocultural El Mirador del Carmen, un proyecto que está siendo ejecutado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta, y del que destacó que abrirá el municipio al mar con “un gran complejo que ensamble la ciudad con el Puerto”.

Durante su discurso, el regidor puso de relieve 3 elementos con los que contará el equipamiento público como “un conservatorio perfectamente adaptado a la legislación” o “una biblioteca como eje central con 15 plantas y contenido digital, con la posibilidad de acceder al edificio con una vista de 360 grados, en un lugar envidiable para leer o reflexionar”. A ello agregó la “sala de exposiciones” que albergará en su estreno obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemiszam, así como el Museo Carmen Thyssen de Málaga aportará algunas piezas, para lo que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la pinacoteca en un principio de “asesoramiento”, y cuya presentación tendrá lugar “cuando se termine el edificio”, que estimó que se concluirá “en diciembre de 2023”.

'La playa de Estepona con la vista del Peñón de Gibraltar'

La directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Lourdes Moreno, señaló que en la sala de exposiciones que albergará el centro sociocultural esteponero se podrá ver “una selección de obras maestras de la colección española de Carmen Thyssen”, que contará con unos 50 cuadros que van a permitir “establecer un hilo conductor sobre su papel como coleccionista”. Según detalló, la colección comenzará con el “romanticismo” y contará con “obras pertenecientes al postimpresionismo, el modernismo y el noucentisme para continuar con las vanguardias y acabar con el arte pop”. Una de las piezas destacadas de la exposición será el cuadro titulado ‘La playa de Estepona con la vista del Peñón de Gibraltar’, del artista Fritz Bamberger, que data de 1855.

Con ella, explicó que se pretende hacer “un guiño a la ciudad de Estepona con una obra especialmente simbólica que refleja parte del paisaje que rodea a esta bella ciudad, y que fue realizada por un viajero alemán preceptor de la Casa Real española”.

Moreno destacó el papel de la baronesa en el coleccionismo español, remarcando que el caso de la baronesa es “excepcional”, ensalzando la apuesta que ha realizado por “el arte español, y esa es la narrativa principal que tiene el Museo Carmen Thyssen Málaga”, con obras que trasmiten “la relación del hombre con su entorno, tanto de paisaje como de la ciudad”, en detrimento de la pintura mitológica, histórica o la “temática de retrato de la burguesía o la monarquía” característica del siglo XIX.

La directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga señaló como una peculiaridad de la colección “el hecho de abandonar los relatos grandilocuentes y asomarse al quehacer cotidiano del individuo, que a fin de cuentas es lo que la hace especialmente interesante y cercana”, destacando que la misma “no solo tiene interés por su valor artístico, sino también antropológico al hablar mucho de las costumbres de la época” como los vestidos o las usanzas.

"Centralizar un espacio periférico en el conjunto de Estepona”

Por su parte, el arquitecto del centro sociocultural El Mirador del Carmen de Estepona, Salvador Moreno Peralta, puso de relieve que la obra es de “muy especial significación” debido al carácter innovador y dinamizador que se pretende imprimir, destacando que a nivel interno “cumple la función de centralizar un espacio periférico en el conjunto de Estepona”, localizado en la avenida España.

El urbanista señaló que el proyecto será “polivalente” y albergará un conservatorio, una sala de exposiciones que será inaugurada con medio centenar de obras de la colección Carmen Thyssen o una zona comercial, siendo uno de sus principales atractivos una “torre que contará con una biblioteca vertical” que se sitúa en “la cruceta del desarrollo lineal” de los equipamientos anteriores, y donde se impartirán “talleres pedagógicos, con sitios para socializar” como funciones complementarias.

“Es un mirador con plantas distintas en las que desde una se ve la de arriba, y así todo está en conexión y continuamente viendo el mar”, refirió el arquitecto, quien agregó que la torre “estará recubierta con una membrana de vinilo transparente que retiene los rayos UVA del exterior hasta un 80%”. De esta forma, explicó que “no hay un sobrecalentamiento del interior, sin embargo, desde dentro estas continuamente trabajando, y a medida que vas subiendo estás viendo el mar, Gibraltar, el monte Hacho y Estepona”.

Peralta puso el énfasis en el programa interno del espacio sociocultural y la necesidad de que cuente con “exposiciones temporales”, alegando que “todo ese complejo o ese pequeño trozo de Estepona concentrado en un edificio y funcionando en una gestión única, tiene que tener la suficiente presencia como para que sea algo muy notorio, porque si no allí no aparece nadie y hay que conseguir que aquello esté lleno de gente todos los días”.

"El litoral, la tecnología, las infraestructuras y la cultura”

El paradigma de Málaga como destino cultural sirvió para poner las bases de una estrategia encaminada a la consolidación de Estepona como un municipio vertebrado por la cultura, para lo que el director gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer, relató su experiencia en Ordenación del Territorio y al frente de la asesoría jurídica del Plan General de Málaga de 1997, además de coordinador general en el Ayuntamiento de Málaga durante 10 años. El ponente explicó el secreto para que la capital se haya convertido en la última década en la ‘ciudad de los museos’ y la apuesta de la localidad por el segmento cultural como agente diferenciador.

El directivo detalló que la estrategia del Ayuntamiento malagueño se basó en 4 elementos como son “el litoral, la tecnología, las infraestructuras y la cultura”, remarcando que éste último “marca de forma notable el Plan Estratégico”, que arrancó con el Festival de Cine en la década de los años 90 del pasado siglo, a lo que se sumó de manera posterior “la llegada del Museo Picasso y del Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

La “peatonalización del centro histórico y su reurbanización para la mejora del patrimonio arquitectónico” fueron otros de los alicientes referidos, junto con el Teatro Cervantes, el Romano o el Echegaray, siendo la “guinda” para coronar a Málaga como ciudad cultural la implantación de “los museos”, siendo la más destacada la llegada del Museo Picasso. Además, apuntó a decisiones estratégicas como “la dotación de aparcamientos, la preocupación por incrementar la dotación hotelera para que pueda venir gente o tener un centro accesible”.

Para ello, recordó las negociones mantenidas por el Ayuntamiento de Málaga con “distintos museos y colecciones”, destacando la celebrada con la baronesa Carmen Thyssem, iniciada en diciembre de 2006 y que culminó en marzo de 2007 con un acuerdo para traer a la ciudad parte de su colección de obras, abriendo sus puertas en 2011. La oferta museística de la capital se complementa con el Museo del Automóvil, la colección del Museo de Bellas Artes de Málaga, el Museo Revello de Toro, el Pompidou o el Ruso.

Ferrer puso de relieve que “lo que diferencia a Málaga como destino turístico y cultural son los museos”, que son “un mecanismo de generación de sociedad y de configuración de la imagen de marca”, así como “un generador de noticias positivas en el resto del mundo”. Esta estrategia ha permitido a la capital registrar en la actualidad la recepción de “4,8 millones de turistas” frente a los “350.000 del año 2003”, recalcó.

"Los cuadros, si no los mira alguien y dialoga con ellos, no dicen nada"

El director artístico del Museo Picasso Málaga, José Lebrero, centró su intervención en el impacto que ha tenido la pinacoteca en la localidad desde su inauguración en 2003, destacando la importancia de la interacción del público con las obras. “Los cuadros, si no los mira alguien y dialoga con ellos, no dicen nada”, refirió el representante del espacio, al tiempo que aludió a que “la experiencia en los museos sin sus visitantes, es una experiencia muerta, no existe”.

Así, Lebrero dio las claves de un “buen museo” como que “active su inscripción en el territorio”, que emprenda una “relación empática con el lugar en el que está”, “poner en valor el patrimonio” o “generar identidad colectiva”, a lo que valoró que ha contribuido el centro en los últimos años porque “los ciudadanos se identifican con Picasso”. En su opinión, ello genera “más riqueza, más complejidad y aguante en el tiempo”.

En este punto, y en relación al Museo Picasso, puso el acento en la relación que se hacía del espacio cultural como “museo para guiris” y “antipático”, por lo que “hemos intentado en estos años que no sea tan antipático y siendo un museo para personas que no viven en Málaga, no sea solo para guiris”.

Otros de los aspectos a los que aludió fue la generación por parte del museo de “riqueza económica”, asegurando que “nos autofinanciamos en un 50%”; la “creación de empleo, con 90 personas con contrato” y el “factor de desarrollo social” que deben imprimir estos agentes culturales, además de “generar conocimiento, que es apostar por la cultura, y hacer que la ciudadanía sea más rica, más libre, más democrática y mejor”.

El Museo Picasso cumplirá en 2023 “sus 20 años” de existencia, una fecha en la que también tendrá lugar a nivel internacional la ‘Celebración Picasso 1973-2023’ con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño, tras el acuerdo de “alrededor 50 instituciones museísticas del mundo como norteamericanas, francesas, suizas o españolas”. Ello ha generado la creación de “un convenio hispano-francés para celebrar este artista, lo que a Málaga le beneficia mucho”, indicó.