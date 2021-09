El Infoca, en Sierra Bermeja: "Es el incendio más complicado de los que hemos tenido no en Andalucía, sino España"

El subdirector del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca, Alejandro García, ha relatado cómo se han desarrollado los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el pasado miércoles en Sierra Bermeja en la madrugada de este martes, y que gracias a las precipitaciones registradas ha podido darse por controlado.

–¿Cómo ha sido la jornada de la madrugada del martes?

–La jornada empezó con una actividad intensa en distintos puntos del perímetro, muy especialmente en la zona suroeste, donde teníamos una gran intensidad de llamas movidas especialmente por la cizalladura entre los vientos de levante y una tormenta que nos entró por el oeste, lo que generó una gran actividad de fuego. Así empezó, pero en poco más de una hora comenzó una lluvia más intensa de lo que se esperaba por los pronósticos, que ha cambiado radicalmente la situación. Tan es así, que después de 3 horas de lluvia el del director de extinción decidió darlo por controlado, porque lo estaba, y no por estabilizado

–¿Qué flancos hay abiertos?

–Ninguno, se están haciendo operaciones casi quirúrgicas con solo 3 helicópteros y su personal, que están yendo a rematar los puntos calientes del perímetro. De momento, estamos dejando quemarse lo que está dentro del perímetro y nos aseguramos de rematar completamente los que están en el perímetro que pudieran producir nuevas carreras.

–¿Qué previsión hay para su extinción total?

–Los trabajos de extinción de un incendio como este normalmente se prolongarían durante semanas porque hay que rematar todos y cada uno de los metros del perímetro, pero la lluvia nos va a facilitar y acelerar mucho ese trabajo, con lo cual ya el operativo provincial, que es quien se va a encargar de ello, entiendo que lo hará en bastante menos tiempo. Si además sigue lloviendo como parece, todo eso reduce los tiempos para poder determinar su extinción definitiva.

–¿Es el incendio más grave registrado en los últimos 30 años?

–No es el incendio más grande o el que más superficie ha recorrido. Es uno de los incendios más largos y más duraderos, pero sin duda es uno de los más complicados, por no decir el más complicado de los que hemos tenido no solo en Andalucía, sino en España en los últimos tiempos. Ha sido un incendio de unas características muy singulares, donde las previsiones meteorológicas se han incumplido sistemáticamente, y hemos visto comportamientos erráticos en unos sitios, explosivos en otros o deflagrantes en algunas laderas. Son unos comportamientos inusitados, incluso en los grandes incendios que estamos acostumbrados a ver en nuestro país.

–¿Cómo lo está viviendo a nivel personal?

–A nivel personal lo estoy asumiendo desde el principio como un reto, primero porque es mi trabajo, segundo porque es mi vocación y tercero porque es mi responsabilidad, pero lo que sienta yo tiene poca importancia porque el operativo es un equipo gigante. Sí me atrevo a decir que la implicación del global del operativo va más allá de lo que nuestros contratos laborales nos piden y nos exigen. Es un verdadero compromiso con la sociedad andaluza y con nuestro trabajo.

–¿Cómo está el pinsapar?

–El pinsapar está mucho mejor de lo que pensábamos y de lo que la lógica dice que estaría. Esta mañana he visto una estimación de Educación forestal publicada con una afección en torno al 23%, es una estimación hecha a través de información satelital. Mi perspectiva desde un helicóptero es bastante menor. Quiero pensar a lo mejor un 10%.

-¿Qué mensaje lanza a los políticos?

-Sí Me gustaría pedirles a los políticos en general que procuren no hacer política con el trabajo de los profesionales ni en un sentido ni en otro, porque además somos profesionales al servicio de los gestores de cada momento y de cada sitio, por lo tanto, que nos den ese voto de confianza y que nos dejen trabajar.

-Muchas personas se han acercado hasta el Puesto de Mando para mostraros su apoyo...

-Quiero, en primer lugar homenajear a Carlos, el compañero que hemos perdido en este incendio, enviar un abrazo no solo a su familia, sino también a los dos compañeros que han sufrido un accidente y a los 19 que han tenido probablemente el susto de su vida cuando tuvo el incidente del helicóptero en el que iban aterrizar. También quiero dar un agradecimiento muy particular a todos y cada uno de los ciudadanos que han venido hasta el puesto de mando a traernos desde granizada hasta agua o tortillas hechas en casa, quiero agradecer los apoyos que desde los colegios con los dibujos nos han traído los niños, a toda la ciudadanía que ha enviado por distintas redes sociales mensajes de apoyo y quiero hacer ver que en situaciones tan extenuantes para el operativo eso verdaderamente nos sube la moral. Hay muchos detractores, hay muchos capitanes a priori que critican sin conocimiento de causa. No me preocupan demasiado, no les hago caso, pero son los mismos que critican a los seleccionadores de fútbol o a los a los directores de la obra de las grandes ciudades. No me preocupa mucho, pero duele.