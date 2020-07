La obra 'Tumbas de agua', de Miguel Tapia, obtiene el I Premio de Novela Ciudad de Estepona

El alcalde de Estepona, José María García Urbano y el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, han dado este miércoles a conocer la obra ganadora del I Premio de Novela Ciudad de Estepona, un certamen literario organizado por el Ayuntamiento de Estepona y la Fundación Manuel Alcántara.

Este concurso, que ha generado un importante interés a nivel nacional e internacional, está dotado con 25.000 euros y la publicación de la obra por parte de la prestigiosa editorial Pre-Textos.

La novela que se ha alzado con el prestigioso galardón ha sido Tumbas de agua, del mexicano Miguel Tapia (escritor, traductor y Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Actualmente es profesor en la Universidad Paris-Est Créteil.)

La obra "nos acerca a la historia de Joaquín, Joaco, un joven limpiador de piscinas de origen humilde que trata de preservar la honradez de su entorno íntimo medio podrido", han detallado.

El jurado ha estado compuesto por Antonio Soler, José Antonio Garriga Vela, Clara Sánchez, Pablo Aranda, Francisco Reyero y Manuel Borrás. Así, Antonio Soler ha señalado que "lo que me llevó a votar la novela Tumbas de agua como ganadora fue su fluidez narrativa y la construcción de la historia manteniendo en todo momento un lenguaje literario de muy buen nivel, lejos de la impostura y los artificios ya usados. Lo mismo ocurre con los diálogos, verosímiles y ricos lingüísticamente hablando. El resultado es el de una narración fresca al tiempo que mantiene el pulso literario en todo el transcurso de la trama argumental".

Por su parte, Clara Sánchez ha señalado que es "una novela muy bien construida, con un estilo excelente: sobrio, directo, cercano, empático, que hace muy creíble la historia y a los personajes. Conmueve y emociona".

De igual modo, Antonio Garriga Vela ha incidido en el "itinerario personal, muy interesante y simbólico, a través de las albercas de distintos barrios de la ciudad, desde la superficie hasta lo más profundo. Una novela que evoca el maravilloso relato de John Cheever 'El nadador'".

Además, Pablo Aranda ha agregado que es "una novela literaria muy bien construida. En capítulos cortos, de frases e imágenes bien ensartadas, vamos avanzando con muchas ganas de conocer qué va a ocurrir". Por su parte, Francisco Reyero ha dicho que "el texto está lleno de hallazgos narrativos y mantiene un creciente interés hasta su punto y final".

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que con el apoyo a este nuevo proyecto cultural "se profundiza en la vinculación de la ciudad con la cultura, la literatura y con los creadores que utilizan el lenguaje y la ficción para ayudarnos a comprender la realidad en la que nos encontramos".

Asimismo, el regidor ha destacado que la obra ganadora "merecerá la atención de los lectores cuando sea publicada porque cuenta con el apoyo de autores que se encuentran en la primera línea de la narrativa española contemporánea y que no dudaron en sumarse a esta iniciativa como miembros del jurado".

Por su parte Antonio Pedraza ha destacado que "la excepcional dotación del premio y el prestigio de los componentes del jurado es sobrado respaldo para asegurar la calidad de la obra premiada y convertir la convocatoria en un referente en el reconocimiento a la labor literaria".

Miguel Tapia, al serle comunicado el fallo del jurado ha declarado que "es para mí un gran honor y una enorme alegría ser merecedor del I Premio de novela Ciudad de Estepona", agradeciendo al Ayuntamiento de la ciudad, a la Fundación Manuel Alcántara y a la editorial Pre-Textos, así como a los miembros del jurado, "la confianza mostrada hacia mi trabajo".

"Como tierra hermana, en la que he pasado numerosas estadías, España y su tradición han sido desde siempre inseparables de mi amor por la literatura. Me llena de satisfacción, asimismo, la idea de ver publicada aquí mi novela, de tema profundamente arraigado en mi tierra de nacimiento, y en particular el verla aparecer bajo el sello de la editorial Pre-Textos, tan querida y admirada en todo el mundo de habla hispana", ha señalado.