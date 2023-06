El Orquidario de Estepona rebasa los 3 millones de visualizaciones en sus redes sociales

El Orquidario de Estepona ha conseguido más de 3 millones de visitas en las redes sociales tras la proyección de un vídeo sobre la floración de la especie conocida como orquídea negra, lo que ha permitido divulgar las bondades del espacio y convertirlo en un referente en estas plataformas a nivel nacional, según ha destacado el curator del espacio, Manuel Lucas.

Así, ha destacado que el parque botánico se promociona en plataformas como Tik Tok, Instagram, Twitter o Facebook, donde da a conocer la actividad en cuanto a las diferentes floraciones que se desarrollan, así como las instalaciones y el entorno.

Un video explicativo realizado Lucas sobre la floración de la Fredclarkeara After dark, también denominada orquídea negra y que florecía el pasado mes de febrero, ha conseguido alcanzar 1.500.000 visualizaciones en su perfil de Tik Tok y cuenta actualmente con más de 200.000 me gusta. Por otro lado, en Instagram ha logrado llegar a 1.800.000 de visualizaciones en Reels y el mismo video tiene ya más de 160.000 me gusta.

Esta relevancia ha propiciado que el Orquidario de Estepona se convierta en “una de las referencias en las redes sociales con relación a las orquídeas en España”, situándolo como una de las redes sociales de mayor divulgación de la promoción de Estepona, tanto en España como a nivel internacional.

"Las redes sociales consiguen ser un magnífico escaparate promocional de una ciudad. En el caso de Estepona, cuenta con un elemento diferenciador al resto de ciudades de la zona y de un espacio único como es el Orquidario, tanto por el edificio que lo acoge como por la apuesta por las especies en su interior”, ha indicado Manuel Lucas.

El curator del espacio ha destacado que "en las salidas que venimos realizando desde el Orquidario a distintas ferias de orquídeas, tanto en España como en otros países, hemos notado cómo la promoción en redes sociales hace que nuestra notoriedad haya aumentado: mucha más gente nos conoce y en estas ferias en las que estamos presentes promocionando Estepona somos ya un referente”, ha concluido.

Actualmente, la presencia en las redes sociales del Orquidario de Estepona tanto en Instagram como en Tik Tok supera ampliamente en visualizaciones, engagement y seguidores, a las de otros centros como el Mariposario y el Delfinario de Benalmádena, el Jardín de la Concepción de Málaga, o el Real Jardín Botánico de Madrid.