Dos cocineros para un comedor de 460 niños en un colegio de Estepona

La falta de personal en el comedor del colegio Sierra Bermeja de Estepona ha obligado a que los escolares tengan que comer con cubiertos de plástico desde hace un mes, por lo que los progenitores solicitan "cubrir las vacantes" para dar el servicio de forma adecuada, según ha destacado la secretaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Mercedes López.

La representante del colectivo ha explicado que el colegio tiene asignadas cinco plazas, dos de cocinero y tres de ayudante, de las que asegura que desde 2023 solo están operativas cuatro personas en cocina para dar de comer a 467 escolares, aunque ha incidido en que “por ley corresponderían ocho”. Mientras, la Junta de Andalucía ha destacado que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) establece tres plazas y que a partir de enero se incorporará una persona más que estaba “desplazado”, por lo que sumará 4.

López ha señalado que en la primera quincena de diciembre el comedor del centro educativo solo ha contado con un cocinero y un ayudante, de las cuatro personas que trabajan en la cocina, debido a la baja de una tercera desde el inicio del curso que se reincorporó el pasado viernes y a la terminación del contrato de un cuarto empleado en noviembre que “no se ha renovado”, por lo que ha habido "dos personas” para dar de comer a 467 escolares.

La ausencia de una de estas dos personas el pasado 5 de diciembre provocó que el comedor quedara a cargo de un solo trabajador, por lo que el menú del centro escolar se vio reducido a un “plato único”, prescindiendo de la “crema de verduras, que era más elaborada, y dieron carne con tomate, patatas y verduras”. Y ello pese a que se paga el servicio de comedor “íntegro” con el precio que establece la Junta de Andalucía, que es de “5,54 euros al día sin subvencionar”, que incluye “un primer plato, un segundo, postre, pan y agua”.

Además, López ha apuntado que la falta de personal ha generado que desde hace un mes se ha tenido que sustituir la vajilla y “los niños están comiendo en utensilios de plástico de usar y tirar, porque el cocinero cocina o limpia”, remarcando que se usan para "comida caliente". “No da abasto para limpiar todo el material que usa para cocinar, más los platos y los vasos de casi 500 niños, además de monitores y profesores”, ha recalcado.

Según ha valorado, la reincorporación de un tercer trabajador el pasado viernes "no es suficiente" para prestar el servicio, ya que "con tres personas para casi 500 niños el funcionamiento normal es imposible entre limpieza, preparación y pedidos". Así, el AMPA quiere mantener el servicio de comedor basado en productos frescos y de cercanía, con “verdura y fruta que llegan a diario a las 09:00 horas” de comercios locales de Estepona, con menús “elaborados desde cero hasta que se termina el plato”, para lo que ha abundado en que se necesita personal.

Por ello, los progenitores solicitan que “se repongan las plazas vacantes y la que nos falta desde 2023”, además de “tener un plan para cubrir las bajas”. Por otro lado, la representante del AMPA ha destacado que los padres del centro no ven una “solución correcta” la propuesta de catering que ofrece la Junta como alternativa, al entender que afectaría a la “calidad” de la alimentación que reciben los escolares, ya que “está cocinada de más días y tiene otro tipo de frescor”.

La Junta incorporará un "ayudante" más a la plantilla

Por su parte, la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha destacado que la RPT vigente en el colegio Sierra Bermeja “establece dos plazas de cocinero y una de ayudante de cocina”, asegurando que el pasado viernes se incorporó uno de los cocineros que estaba de baja.

Asimismo, ha informado de que a partir del mes de enero, está prevista la incorporación a la plantilla de cocina de otro ayudante más que se encontraba desplazado, lo que “supondrá un total de cuatro plazas en la cocina del centro, uno más de lo estipulado en la RPT”.