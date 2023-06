El número dos de la lista del PSOE de Estepona abandona el partido y pasa a concejal no adscrito

Antonio Benítez, el número dos en la lista del PSOE en Estepona, ha abandonado su partido y, tal y como ha quedado formalizado en el pleno extraordinario de este pasado viernes, se ha convertido en concejal no adscrito de la Corporación municipal.

Benítez asegura que esta decisión viene de hace tiempo y se ha producido tras ver una "falta de recursos y de representación" del grupo socialista de Estepona, "falta de escucha" por parte de su partido a nivel provincial y diferencia de ideas con el PSOE federal. "Este partido no me representa", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

El ya edil no adscrito recuerda que en las elecciones municipales, donde fue director de la campaña, los resultados "no fueron para tirar cohetes pero sacamos 1.000 votos más"; así que esperaba que el PSOE de Estepona tuviera una representación en la Diputación de Málaga, algo que finalmente no se ha producido.

De este modo, se lamenta de que "no hay escucha activa" dentro del PSOE de Málaga y, en la Diputación, "otra vez representada por las mismas personas, siempre es lo mismo". A ello, ha sumado diferencias de ideas con el partido a nivel nacional por "pactos con los extremos, con la extrema izquierda".

Con todo ello, dio el paso a concejal no adscrito, algo que se ha hecho efectivo este pasado viernes con la aprobación de la composición del Ayuntamiento de Estepona. De este modo, y según recoge el reglamento, Benítez ha sido expulsado del PSOE pero, recuerda, "ha sido una decisión voluntaria", desmintiendo cuestiones personales y económicas con otros partidos políticos.

Tras conocerse la noticia, el PSOE de Estepona ha emitido un comunicado en el que informa de que ha pedido el acta al concejal por solicitar su paso a no adscrito. Los socialistas consideran que esta decisión "sólo perjudica a la agrupación local y que si Antonio Benítez ha decidido abandonar la disciplina del grupo socialista, por coherencia, también debería abandonar el acta de concejal y devolverla al PSOE".

Sin embargo, el edil se ha reafirmado en que no va a entregar el acta y va a seguir como no adscrito porque "ante todo me debo al pueblo de Estepona", ha dicho. Así, asegura que los vecinos lo consideran válido para seguir haciendo propuestas y trabajando "por los vecinos, no por las siglas".