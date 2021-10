Un ‘resort’ nudista en Estepona, en jaque por un club

El resort naturista Costa Natura, en Estepona, se encuentra en jaque por la instalación este verano de un club de playa que alegan ha restado metros a la playa nudista, así como ha generado conflictos a los usuarios del litoral que practican esa disciplina dificultando una convivencia pacífica, según ha destacado la secretaria de la comunidad de propietarios, Noelia Monllor. Mientras, el chiringuito El Nido defiende el poder prestar sus servicios a los clientes vestidos, tanto de restauración como en la concesión de hamacas.

Monllor ha explicado que el resort naturista fue construido en los años 70 del pasado siglo por una “promotora francesa” que en un principio tenía planificado “edificar una urbanización de alrededor de 1.000 viviendas, pero las ventas no fueron como pensaba y se construyeron 196 apartamentos”. Según ha detallado, en 1979 el Gobierno central otorgó por decreto gubernamental “la calificación de nudista a la playa de Arroyo Vaquero” a petición del resort, siendo la primera de España con esta denominación, por lo que “Costa Natura es una referencia a nivel mundial en el segmento de turismo naturista” desde los años 80.

La dinámica de los últimos 40 años se ha visto interrumpida este verano con la instalación del chiringuito El Nido, un establecimiento que no permite a los nudistas acceder a sus instalaciones y que según el colectivo naturista ha ocupado más metros de esta playa de los previstos en la concesión administrativa, otorgada por el Consistorio esteponero.

Así, los propietarios de Costa Natura interpusieron “una denuncia administrativa al Ayuntamiento de Estepona en la que solicitábamos que hiciera mediciones porque la licencia que ellos tenían para sus hamacas y sombrillas era de 300 metros cuadrados y empezaron la temporada y han pasado el verano con una superficie que era más del doble de lo concedido”. Ello provocó “unas mediciones” por parte del Consistorio, que dijo que “se cumplían”, pero “nosotros no estábamos de acuerdo y de forma particular encargamos un estudio topográfico”, ha relatado la secretaria de la comunidad de propietarios.

En este sentido, ha detallado que los resultados de esta medición arrojan que “eran más de los 300 metros cuadrados y el chiringuito estaba ocupando 437 después de haber quitado las sombrillas y las hamacas” tras la inspección del Ayuntamiento, un estudio que realizado “una empresa de arquitectura” ajena a Costa Natura, ha asegurado.

Monllor ha indicado que la playa nudista “tiene una delimitación” comprendida entre “la escollera de rocas donde empieza Costa Natura hasta la desembocadura del arroyo”, una “playa pública que no solo utilizan los residentes de la urbanización” y en la que el chiringuito “ha sido construido a 300 metros del resort y delante es donde le han dado la concesión de hamacas, que está dentro de la playa nudista”.

“Ellos no son naturistas ni nudistas, tienen su clientela, pero han ocupado la playa nudista, lo que ha conllevado el sentir una invasión”. Además, el beach club “no acepta clientes nudistas, lo cual tenemos que aceptar porque es el derecho de admisión, pero solamente buscamos una convivencia pacífica y respetuosa”, ha argumentado Monllor.

Por su parte, el dueño del club de playa El Nido, Albert Beniflah, ha señalado que el problema viene cuando “los nudistas quieren alquilar las hamacas desnudos”, asegurando que desde el club de playa “respetamos el nudismo, pero no lo practicamos porque hay familias que vienen con sus hijos y es un poco violento”.

“Si quieren hacer nudismo en la playa que lo hagan, pero no lo aceptamos en nuestra concesión ni en nuestro chiringuito”, ha aseverado el empresario, quien ha apuntado que “los nudistas quieren usar las hamacas y acceder al chiringuito desnudos y la ley recoge que está prohibido y que incluso puede ser un delito de exhibicionismo si hay menores delante”.

Defiende que “se han creado casi casi 100 puestos de trabajo” y se han invertido 3 millones de euros para poner en marcha el establecimiento, por lo que ha recalcado que “aquí se trata de respetarnos los unos a los otros. No me importa que hagas nudismo, pero no en mis instalaciones”, ha replicado, al tiempo que ha lamentado que los naturistas han sido “una provocación constante”.

Respecto a la crítica de los nudistas de que el chiringuito ha excedido los 300 metros marcados en la concesión de hamacas, ha aseverado que “es mentira” y ha indicado que hubo un movimiento de una sombrilla por parte de un cliente, tras el que vino el Consistorio a realizar mediciones y “eran 4 metros”. “Las hamacas se habían movido y se volvieron a poner en su sitio”, ha subrayado.

Sobre las acusaciones vertidas por la portavoz del PSOE, Emma Molina, relativas a que la concesión responde a un supuesto trato de favor entre miembros del PP, ha señalado que “nosotros desconocemos absolutamente cómo se dio esa concesión”. “Nosotros hemos comprado una concesión legal donde el pliego de condiciones y todo es legal”, ha referido.