Borja Vivas: "Con el calor, la gente lo que quiere es disfrutar de la Feria de Málaga"

Borja Vivas es uno de los mejores y reconocidos lanzadores de peso en la historia de España. Ha sido campeón al aire libre en ocho ocasiones, con un un currículum de mucho calibre que, además, le supo a gloria al proclamarse en sus últimas competiciones campeón de Andalucía. Vivas explica el modus operandi de la gran mayoría de equipos y deportistas individuales en fechas señaladas de verano, además de la "poca" programación deportiva durante la Feria de Málaga.

-Como actual director del Área de Deportes de la Diputación de Málaga, ¿qué mejorarías en cuanto a la programación deportiva de la Feria?

-Nosotros nos dedicamos también a toda la provincia, pero respecto a la Feria de Málaga es verdad que el tema del deporte se encarga el propio Ayuntamiento, no tanto nosotros. Aunque si te soy sincero, con el calor, la gente lo que quiere es básicamente disfrutar de la Feria. Entiendo que el deporte dentro de las programaciones lo dejen un poco más de lado, pero creo que se está haciendo un buen trabajo y, como todo, supongo que será mejorable. El deporte, lo enfocamos más en el resto del año y en otras festividades.

-¿Cree que se le debería dar más importancia a la actividad deportiva durante la Feria o el mes de agosto?

-En la Feria de Málaga como tal, no hablo tanto del tema institucional, sino más bien en mi época deportiva, casi siempre coincide con las pretemporadas de todos los equipos. Con las vacaciones de todos los deportistas, incluso un poco con ese descanso que todos merecemos. Aparte de la actividad física, que obviamente también es muy recomendable, nosotros necesitamos descansar. Las altas temperaturas tampoco ayudan, con lo cual, un programa como tal dentro de la Feria no sé si tendría mucho seguimiento. Se siguen haciendo cosas, por supuesto, y trabajando en proyectos, pero la importancia deportiva dentro de la semana en los diez días de Feria, no creo que tenga un papel importante ni tampoco se va buscando.

-¿Qué actividades deportivas destacaría este año?

-El principal valor que tenemos este año 2022 será la final de la Copa Davis, que se celebrará mas o menos en el mes de noviembre en el Martín Carpena. Va a ser el evento del año. Traer un acontecimiento internacional a gran escala y a nuestra ciudad será una manera de mostrar nuestra provincia y que también sea un escaparate. Es verdad que estamos muy volcados en eso. También hemos tenido el campeonato del mundo sub-17 de baloncesto donde España llegó a la final contra EEUU. Una final épica y donde el Martín Carpena rozó casi el lleno. Aparte de eso, vino la selección española de fútbol a jugar aquí.

-¿Algo diferente respecto a los años anteriores de la pandemia?

-Claro, hemos tenido el campeonato de España de Atletismo, ya sabes que yo fui atleta y me hizo especial ilusión. Se celebró en Nerja y todo el mundo pudo ver como fue un completo éxito. Además, este año ha habido muchas actividades de menos calado y con menos presupuesto. En total a día de hoy hemos hecho 135 campeonatos, patrocinados por la Diputación más todas las actividades propias y todavía nos queda el ultimo trimestre del año que viene cargado de muchísimas cosas.

-Ya que no hay mucho deporte en esta semana... ¿Algún proyecto en mente para la vuelta al cole, ¿algo que destacar?

-Dentro de la Diputación tenemos un programa muy importante y de gran ayuda que sacaremos en nada. Una de las cosas que nos propusimos cuando entramos nosotros en diciembre, era hacer un programa para los deportistas individuales. Yo vengo del deporte individual y sé lo importante que es la ayuda de la institución, así que estamos muy volcados. Si todo sale bien, a finales de septiembre sacaremos este programa de ayudas con un presupuesto de unos 300.000 euros. Te diría que éste es uno de los pilares principales, aparte de los grandes eventos deportivos, ofrecer ayuda individualmente, además de a los equipos.

- ¿Y lo que más echa de menos?

-Si te soy sincero, fue todo tan rápido... Yo me retiré o me jubile, como se quiera llamar el verano pasado, en el mes de julio y en diciembre me salió la oportunidad de empezar en el este proyecto en la Diputación. Echo un poco de menos la rutina, pero por otro lado también estaba un poco harto, un poco el perro que ni come ni deja comer.

- ¿Cómo era la planificación de un atleta profesional?

-Son horarios muy centrados y muy marcados. Entrenamientos por la mañana, descansos, la comida, el fisio, el entrenamiento por la tarde, las competiciones. Echo de menos esa parte, aunque estuviese saturado y con esta nueva vida política o de gestión, como se quiera llamar, el tiempo es lo que menos controlo. Ante todo era medido, sabíamos todos lo que hacíamos en todo momento. Ahora es todo lo contrario, también es bonito y lo intento disfrutar.

- ¿Tiene más tiempo ahora? el lado positivo de la vida fuera de competición, ¿que hace ahora que antes no?

-Realmente te diría que no. Yo pensé precisamente que eso no iba a ser así, pero bueno, supongo que también será cuestión de adaptarse. Esto es como todo, se necesita un tiempo, como cualquier persona, ahora si que es cierto que me encuentro algo más cómodo. De todas maneras el trabajo en la Diputación es lo que tiene, cuanto menos te lo esperas surge un problema, hay competiciones todos los fines de semana. Llevamos 103 municipios, muchísimos deportes y mucha gente que recibir. Y claro, los sábados y los domingo hay que acudir a estos eventos que organizamos y patrocinamos. Hacer apoyo institucional o acompañar a los deportistas. Con los cual es un trabajo muy entretenido, muy enriquecedor porque es verdad que estas cercano al deporte.

-¿Le gustaría haberse separado de todo lo que tenga que ver con la competición?

-Yo me he tirado 25 años entrenando, con lo cual estar también en ese ámbito, el cambio del que hablábamos antes tampoco ha sido tan brusco. Al final, sigo relacionado con la mayoría de compañeros deportistas con los que he coincidido durante toda mi vida. Estoy muy feliz, las cosas como son. Todos los trabajos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo sé que esto será una etapa, no se cuanto durará, pero espero seguir disfrutando.