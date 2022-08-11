Feria de Málaga 2022: plano con todas las casetas del Real

La cuenta atrás hacia la Feria de Málaga está a punto de finalizar, para dar comienzo a las fiestas más importante de la ciudad junto a la Semana Santa, que se celebran de este sábado hasta el próximo.
La ciudad de Málaga se divide entre sus dos Feria: la de día y la de noche. La primera se celebra entre sus calles del Centro y en el recinto ferial del Cortijo de Torres mientras que la segunda solo tiene como ubicación el recinto ferial. Vamos a centrarnos en este emplazamiento, con el plano de todas las casetas, el cual es esencial para no perderse.
Algunos puntos a destacar que podemos ver en el plano son los aseos, la zona de atracciones, las zonas de atención primaria (policía, bomberos, protección civil) o las paradas de taxi y bus.
Listado de casetas en la Feria de Málaga
El Ayuntamiento de Málaga ha puesto a disposición el listado de las casetas ordenadas por números, que también conviene tener a mano para encontrarlas rápidamente en el plano:
C/ ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
- 1-2 ASOC. DE FERIANTES DE MÁLAGA
- 3 EL REVUELO
- 4 PEÑA CABALLISTA MONTECLARO
- 5 CENTRO CULTURAL PATIO ANDALUZ
- 6 EL RUEDO
- 7-8 PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA
- 9 PEÑA MARTIRICOS
- 10 TREINTA AMIGOS
- 11-12 PEÑA RECREATIVA PALESTINA
- 13-14 PEÑA PORTADA ALTA
- 15 CALLE LARIOS 15
- 16 PALO CORTADO
- 17-18 EL MALAGUITA
- 19-20 LA TAJÁ
- 21-22 LA RESERVA 12
- 23-24 PEÑA ER SALERO
- 25-26 LA CANASTA
- 27-28 FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
- 29-30 EL PIMPI
- 31 SAN MIGUEL
- 32-33-34 PTV MÁLAGA
- 35 LOS MIMBRALES
- 36 CENTRO CULTURAL FLAMENCO LA MALAGUEÑA
- 37-38 PEÑA PERCHELERA
C/ PEÑISTA RAFAEL FUENTES
- 43 PALMERAL
- 44 CENTRAL CIUDADANA
- 45-46 CC.OO MÁLAGA
- 47-48 LA MASCARADA
- 49-50 PEÑA ATLÉTICO PORTADA ALTA
- 51-52 AMIGOS DEL ABUELO VENTURA
- 53-54 AVOI
- 55-56 CENTRO CULTURAL RENFE
- 57 A.C.R. CICLISTA COSTA DE MÁLAGA
- 58-59-60 CASA DE ÁLORA-GIBRALFARO
- 61-62 PEÑA LOS ÁNGELES
- 63-64 PEÑA LOS CORAZONES DE MÁLAGA
- 65 AGAPE
- 66-67-68 EL SARAO
- 69-70 PEÑA EL SOMBRERO CAFÉ DEL MAR.
- 71-72 MAKANAN
- 73 PUERTO 10
- 74 AA.VV. 13 DE NOVIEMBRE “LOS PRADOS”
- 75-76 LA MAMI
- 77 El PATIO
- 78 EL EMBRUJO
- 79-80 TENTADERO
- 85-86 PEÑA “LA ESTRELLA”
- 87-88-89 PEÑA SANTA CRISTINA
- 90-91 PEÑA CORTIJO DE TORRE
- 92 EL APROBAO
- 93-94 PEÑA EL BASTÓN
- 95-96 PEÑA EL PARRAL
- 97 EL CIELO
- 98-99 PEÑA TIRO DE PICHÓN
- 100-101-102 PEÑA LA PAZ
- 103-104 COFRADIA DEL ROCÍO
- 105-106 CASA DE MELILLA
- 107-108 PEÑA SIMPATÍA LA LUZ
- 109-110 PEÑA LA ASUNCIÓN
- 111-112 UGT-CASA DEL PUEBLO
- 113 LA MONA
- 114 TEATRO GALLERY
- 115 CARAMELO
- 116 RINCÓN CUBANO- ZONA ROJA
- 117-118 LOS CLAVELES
- 119-120-121 LA FERIA DE CANDELA
- 122-123-124 LA HUELLA DE MALAFAMA
- 125-126 GOLD
C/ JOSÉ BLÁNQUEZ “EL MAÑO”
- 127-128 PEÑA EL PARCHÍS
- 129-130 PEÑA LA SOLERA
- 131 NATURAL
- 132 ENTREFLORES
- 133-134 AAVV MÁLAGA CENTRO
- 135 FUNK CALIFORNIA
- 136 ASOC. AMIGOS PUERTO DE LA TORRE
- 137-138 SALA LEBLÓN
- 139 EL ANDÉN
- 140 TROPICALIA
- 141-142 AMIGOS DE MEDINACELI
- 143-144 EL CALLEJÓN DE SEÑORÍO
- 145-146 TOUCHÉ-GABANNA
- 147 LA CONGA
- 148 REY DE COPAS
- 149-150 JALEO TEATINOS
- 151 AVENTUREROS
- 152 ULTRAMARINOS CASAPALMA
- 153 VELVET
- 154-155 SINDICATO DE ESTUDIANTES-LIBRES Y COMBATIVAS
- 156 EL MILITANTE-IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
- 157 GLORIA BENDITA
- 158 LA RUMBA
- 159 COLEGA
- 160 LA GOZADERA
- 161-162 EL PALMEO
- 163 LA DESCARÁ
- 164 ELIXIR
- 165 MADISON
- 166 REINAS
- 167 GRUPO MANÁ
- 168 MONKEYS
C/ ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
- 169-170-171 LA CARRETA
- 172-173-174 LA SAL Y EL SON
- 175 CASETA DE INFORMACIÓN
- 176 al 179 CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA
- 180 al 184 CASETA MUNICIPAL DEL MAYOR “EL RENGE”
- 185-186 LOS MELLIZOS
- 187 EL ZAGUÁN DE PEPE HIGO
- 188 LA PAVA
- 189-190 LA REBOTICA DE D. HILARIÓN-MÁLAGA
- 191 LA ESPIGA
- 192 EL PÉNDULO
- 196 EL GAZPACHUELO
- 197 LA JARANA
- 198-199-200 A.R.C. EL PORTÓN
- 201-202 SIEMPRE ASÍ
- 203 MAMA JUANA LOMBOK PUERTOSOL
- 204 LA FLAMENCA MALAGUEÑA
- 205 al 208 CASETA DE VERDIALES
- 209 MARUJA LIMÓN
- 210 LOS COLORAOS
- 211 LA NORIA 211
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