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Feria de Málaga

Feria de Málaga 2022: plano con todas las casetas del Real

El recinto ferial.

El recinto ferial.

Redacción

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La cuenta atrás hacia la Feria de Málaga está a punto de finalizar, para dar comienzo a las fiestas más importante de la ciudad junto a la Semana Santa, que se celebran de este sábado hasta el próximo.

La ciudad de Málaga se divide entre sus dos Feria: la de día y la de noche. La primera se celebra entre sus calles del Centro y en el recinto ferial del Cortijo de Torres mientras que la segunda solo tiene como ubicación el recinto ferial. Vamos a centrarnos en este emplazamiento, con el plano de todas las casetas, el cual es esencial para no perderse.

Plano de la Feria de Málaga de 2022 Plano de la Feria de Málaga de 2022

Algunos puntos a destacar que podemos ver en el plano son los aseos, la zona de atracciones, las zonas de atención primaria (policía, bomberos, protección civil) o las paradas de taxi y bus.

Listado de casetas en la Feria de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto a disposición el listado de las casetas ordenadas por números, que también conviene tener a mano para encontrarlas rápidamente en el plano:

C/ ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

  • 1-2 ASOC. DE FERIANTES DE MÁLAGA
  • 3 EL REVUELO
  • 4 PEÑA CABALLISTA MONTECLARO
  • 5 CENTRO CULTURAL PATIO ANDALUZ
  • 6 EL RUEDO
  • 7-8 PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA
  • 9 PEÑA MARTIRICOS
  • 10 TREINTA AMIGOS
  • 11-12 PEÑA RECREATIVA PALESTINA
  • 13-14 PEÑA PORTADA ALTA
  • 15 CALLE LARIOS 15
  • 16 PALO CORTADO
  • 17-18 EL MALAGUITA
  • 19-20 LA TAJÁ
  • 21-22 LA RESERVA 12
  • 23-24 PEÑA ER SALERO
  • 25-26 LA CANASTA
  • 27-28 FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
  • 29-30 EL PIMPI
  • 31 SAN MIGUEL
  • 32-33-34 PTV MÁLAGA
  • 35 LOS MIMBRALES
  • 36 CENTRO CULTURAL FLAMENCO LA MALAGUEÑA
  • 37-38 PEÑA PERCHELERA

C/ PEÑISTA RAFAEL FUENTES

  • 43 PALMERAL
  • 44 CENTRAL CIUDADANA
  • 45-46 CC.OO MÁLAGA
  • 47-48 LA MASCARADA
  • 49-50 PEÑA ATLÉTICO PORTADA ALTA
  • 51-52 AMIGOS DEL ABUELO VENTURA
  • 53-54 AVOI
  • 55-56 CENTRO CULTURAL RENFE
  • 57 A.C.R. CICLISTA COSTA DE MÁLAGA
  • 58-59-60 CASA DE ÁLORA-GIBRALFARO
  • 61-62 PEÑA LOS ÁNGELES
  • 63-64 PEÑA LOS CORAZONES DE MÁLAGA
  • 65 AGAPE
  • 66-67-68 EL SARAO
  • 69-70 PEÑA EL SOMBRERO CAFÉ DEL MAR.
  • 71-72 MAKANAN
  • 73 PUERTO 10
  • 74 AA.VV. 13 DE NOVIEMBRE “LOS PRADOS”
  • 75-76 LA MAMI
  • 77 El PATIO
  • 78 EL EMBRUJO
  • 79-80 TENTADERO
  • 85-86 PEÑA “LA ESTRELLA”
  • 87-88-89 PEÑA SANTA CRISTINA
  • 90-91 PEÑA CORTIJO DE TORRE
  • 92 EL APROBAO
  • 93-94 PEÑA EL BASTÓN
  • 95-96 PEÑA EL PARRAL
  • 97 EL CIELO
  • 98-99 PEÑA TIRO DE PICHÓN
  • 100-101-102 PEÑA LA PAZ
  • 103-104 COFRADIA DEL ROCÍO
  • 105-106 CASA DE MELILLA
  • 107-108 PEÑA SIMPATÍA LA LUZ
  • 109-110 PEÑA LA ASUNCIÓN
  • 111-112 UGT-CASA DEL PUEBLO
  • 113 LA MONA
  • 114 TEATRO GALLERY
  • 115 CARAMELO
  • 116 RINCÓN CUBANO- ZONA ROJA
  • 117-118 LOS CLAVELES
  • 119-120-121 LA FERIA DE CANDELA
  • 122-123-124 LA HUELLA DE MALAFAMA
  • 125-126 GOLD

C/ JOSÉ BLÁNQUEZ “EL MAÑO”

  • 127-128 PEÑA EL PARCHÍS
  • 129-130 PEÑA LA SOLERA
  • 131 NATURAL
  • 132 ENTREFLORES
  • 133-134 AAVV MÁLAGA CENTRO
  • 135 FUNK CALIFORNIA
  • 136 ASOC. AMIGOS PUERTO DE LA TORRE
  • 137-138 SALA LEBLÓN
  • 139 EL ANDÉN
  • 140 TROPICALIA
  • 141-142 AMIGOS DE MEDINACELI
  • 143-144 EL CALLEJÓN DE SEÑORÍO
  • 145-146 TOUCHÉ-GABANNA
  • 147 LA CONGA
  • 148 REY DE COPAS
  • 149-150 JALEO TEATINOS
  • 151 AVENTUREROS
  • 152 ULTRAMARINOS CASAPALMA
  • 153 VELVET
  • 154-155 SINDICATO DE ESTUDIANTES-LIBRES Y COMBATIVAS
  • 156 EL MILITANTE-IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
  • 157 GLORIA BENDITA
  • 158 LA RUMBA
  • 159 COLEGA
  • 160 LA GOZADERA
  • 161-162 EL PALMEO
  • 163 LA DESCARÁ
  • 164 ELIXIR
  • 165 MADISON
  • 166 REINAS
  • 167 GRUPO MANÁ
  • 168 MONKEYS

C/ ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

  • 169-170-171 LA CARRETA
  • 172-173-174 LA SAL Y EL SON
  • 175 CASETA DE INFORMACIÓN
  • 176 al 179 CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA
  • 180 al 184 CASETA MUNICIPAL DEL MAYOR “EL RENGE”
  • 185-186 LOS MELLIZOS
  • 187 EL ZAGUÁN DE PEPE HIGO
  • 188 LA PAVA
  • 189-190 LA REBOTICA DE D. HILARIÓN-MÁLAGA
  • 191 LA ESPIGA
  • 192 EL PÉNDULO
  • 196 EL GAZPACHUELO
  • 197 LA JARANA
  • 198-199-200 A.R.C. EL PORTÓN
  • 201-202 SIEMPRE ASÍ
  • 203 MAMA JUANA LOMBOK PUERTOSOL
  • 204 LA FLAMENCA MALAGUEÑA
  • 205 al 208 CASETA DE VERDIALES
  • 209 MARUJA LIMÓN
  • 210 LOS COLORAOS
  • 211 LA NORIA 211

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