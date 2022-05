Teresa Porras sobre reeditar la portada de Chicano para la Feria de Málaga: "Yo no voy a estudiar nada"

El Ayuntamiento de Málaga estudiará que se vuelva a editar la portada de la Feria que diseñó Eugenio Chicano, aunque la concejala de Fiestas, Teresa Porras, se ha mostrada contraria: "yo no voy a estudiar nada". Estaba a punto de levantarse la Comisión de Medio Ambiente, Servicios Operativos y Festejos; con el voto en contra al punto número 8 de la moción presentada por Remedios Ramos, de Unidas Podemos, pero esta pedía una prórroga. Porras era tajante: "El punto ocho se ha votado en el bloque de los no; yo no voy a estudiar nada; voy a estudiar ni voy a estudiar".

Pese a ello, Noelia Losada, concejal de Ciudadanos, se mostraba favorable a incluir la enmienda por la que la se estudiase recuperar la portada del artista malagueño, por lo que, en la votación final, el punto ha salido adelante. Tras la votación Porras ha vuelto a comentar con el micrófono abierto: "Voy a perder el tiempo yo, vamos", presumiblemente sobre el contenido que se acababa de votar.

Durante el debate Porras afirmó que a mucha gente "le gusta la portada de la biznaga, hay muchos autores de aquí y se puede hacer también otra portada muy malagueña, que hay otras cosas malagueñas en la portada". Ramos, previamente, había asegurado que se podría reeditar la portada "que tanto éxito tuvo y que tan malagueña era", a lo que añadió que se había puesto en contacto con la familia del pintor y disponían de los bocetos de la portada por ambas caras.

Además, añadía que en el debate público en redes sociales le aseguraban que "pese a que nunca han apoyado propuestas de Izquierda Unida esta sí les gusta", incidiendo en que si no pudiese reeditarse la portada para esta feria se estudie para el año próximo, "queremos una feria genuina y malagueña". Losada aseguraba que le "encantaría ver recuperada la portada de Eugenio Chicano". Por otra parte, el PSOE ha votado a favor del punto, sin hacer puntualizaciones sobre el mismo.

La inclusión de personas autistas, otro de los centros del debate

Otro de los puntos que más tiempo se han extendido en el debate de la Feria de Málaga –a la que aún le quedan tres meses para celebrarse– ha sido el de que esta sea inclusiva para las personas TEA (Trastorno del Espectro Autista). Para ello, ha tomado la palabra Rocío Calderón, presidenta de Autismo en Positivo, para pedir que en una franja de horario no hubiesen luces estridentes ni ruidos, para ayudar a que las familias con hijos en el espectro pudiesen con normalidad.

A este respecto, Teresa Porras defendió el interés de que las distintas asociaciones se pusieran de acuerdo en cómo proceder, puesto que las asociaciones malagueñas abogan por no hacer diferenciaciones horarias con el fin de incluir a las personas TEA en los festejos y no excluirlos a una determinada franja. Con una enmienda de Noelia Losada en la que llamada a estudiar y consensuar con los diferentes colectivos cómo proceder, el punto fue aprobado por unanimidad.