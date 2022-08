Vendedores ambulantes ofrecen bolsas de hielo a 5 euros en los 'botellones' del Real de la Feria de Málaga

Rodeados de luces y con un carrito a cuestas, los vendedores ilegales de hielo se entremezclan entre los jóvenes que en la Explanada de la Juventud de la Feria se congregan en grupos listos para empezar el botellón.

Van y vienen, dan vueltas, esperando que algún grupo decida adquirir alguna bolsa de hielo que estos días venden a 5 euros. No obstante, el precio fluctúa y ha llegado a alcanzar los 8 euros por bolsa. Así lo confirman Ruben García y David Jiménez, que aseguran que el primer día de Feria compraron "las bolsas a 8 euros a los vendedores ambulantes, y dentro de las casetas creo que también las vendían al mismo precio".

Como la demanda ya es menor, el precio ha bajado, pero el daño ya está hecho y aqueja de manera especial a los feriantes que mantienen sus puestos a lo largo de las calles del Real. Ellos, aseguran, llevan años "pagando un dineral, cerca de 3.000 euros por el sitio, la luz, la Seguridad Social… y ellos se ponen en la esquinita a vender más barato. Y así no vendemos lo que hay que vender para poder cubrir los gastos de todo", resalta Rosa Villegas, que está al frente de un puesto próximo a la Explanada de la Juventud.

En su caso, la venta ambulante le perjudica aún más, ya que algunos vendedores no se contentan con el hielo y venden también alcohol. Una situación que resulta "incomprensible" para Villegas, ya que a ella, con sus papeles en regla, le tienen prohibida la venta de alcohol en su puesto, y ellos de manera ilegal sí pueden. "Algunos venden alcohol, cuando nosotros no podemos... Es muy extraño porque esto es un botellón y no podemos vender alcohol cuando sería genial poder venderlo, porque venderíamos muchísimo mas. Los demás sí pueden porque son ilegales y no tienen nada que perder".

Al contrario que los vendedores ambulantes, cuyos gastos se reducen al precio de compra de los sacos de hielo, los feriantes deben asumir otros pagos: el alquiler de los puestos, que ha aumentado un 13% respecto a 2019 y que deben retribuir al Ayuntamiento, los sueldos de los empleados y la luz y el agua, entre otros.

Manolo Cabello, que es feriante desde hace más de 50 años, asegura que ve "ilógico" los precios que han alcanzado algunos productos: "Me parece una barbaridad, una especulación por todo, porque todo ha subido sin motivo, porque esto es agua helada. No tiene por qué valer una bolsa cinco euros, ni seis, ni diez. Esto no es lógico, no lo veo normal".

En la Feria el precio de las bolsas oscila alrededor de los 5 euros, tanto en las casetas como en los puestos y en la venta ambulante. Para estimular la venta, algunos comercios han lanzado ofertas, como dos bolsas por 7 euros o un vaso con hielo por 1,5. Fuera del Real, no obstante, los precios de las bolsas varían: desde 0,75 euros por bolsa en algunos supermercados a 1,80 en los establecimientos asiáticos. Otros comercios lo mantienen en torno a los 3 ó 4 euros.

Por su parte, Álex Pérez, feriante desde 2010, relata que debe desembolsar 5.000 euros sólo para trasladarse hasta Málaga desde Bilbao -como parte de la ruta que hace cada año como feriante- y así, no le parece bien que "nosotros estemos intentando ganarnos el pan y ellos vengan a poner el precio que les dé la gana. A nosotros nos vale un dinero hacer todo esto, montar todo, desplazarnos…." Un dinero que se están ahorrando los vendedores ilegales, que están exentos, por ejemplo, de pagar impuestos que sí abonan quienes mantienen sus puestos en regla.

Además, los proveedores de los feriantes han ido paulatinamente subiendo el precio de los sacos de hielo, hasta alcanzar los 15 euros por unidad. Cada saco contiene cinco bolsas de hielo, y para poder obtener beneficios, los feriantes aseguran que no les queda otra que aumentar el precio. Según subraya Rosa Villegas, la última tirada que compró "ya estaba a 15 euros el saco, cuando antes valía 3 euros o 3,5 y encima tenemos que pagarlo por adelantado".

Los vendedores ambulantes se pasean por la Explanada de la Juventud durante toda la noche y la Policía es la única unidad con potestad para expulsarlos. Según aseguran fuentes policiales, sólo pueden invitarles a abandonar el lugar, pero en el momento en el que la Policía se va, lo habitual es que los vendedores vuelvan. Además, la Policía no puede multarlos, ya que eso corre a cargo de los inspectores de trabajo.