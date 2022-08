Una ligera subida de precios se deja notar en las cartas de los comercios en Feria

"El proveedor que tenemos ha ido subiendo el coste del producto y ha llegado un momento en el que ya no podemos mantener el precio que teníamos anteriormente, por eso lo hemos subido, pero no es un incremento grande".

La frase, pronunciada por Alejandro Garijo, encargado de la emblemática bodega Antigua Casa de Guardia, resume a la perfección el proceder de la mayoría de los establecimientos que estos días de Feria sirven casi de sol a sol cervezas, copas y raciones detrás de sus barras: la inflación ha provocado que, entre otras cosas, sus proveedores les hayan subido el precio, y ellos, los hosteleros, se han visto obligados a repercutir ese aumento en sus cartas.

"El pescado es lo que más sube ahora en Feria, es lo que más demanda tiene y por ello, lo que más aumenta", asegura Prudencio Muñoz, encargado de una taberna en el Centro de Málaga

No obstante, el incremento -aseguran- no se ha realizado para aprovechar la demanda en Feria, sino que la mayoría de los comercios realizaron el cambio de precios en la carta hace unos meses. Es el caso del local Black Bottle Food & Living, cuyo propietario, Ramón Alcaide, argumenta que fue en junio cuando, debido a la inflación, no le quedó más remedio que subir "un euro la copa, 20 céntimos la cerveza y 10 céntimos el café" ya que a él también le salía "todo más caro".

De manera general, las subidas giran en torno a los 10 ó 20 céntimos en el caso de la bebida y 1 ó 2 euros para los platos y raciones. Prudencio Muñoz, encargado de la taberna El Tato, subraya que, entre otros productos, "el pescado es lo que más sube ahora en Feria, es lo que más demanda tiene y por ello, lo que más aumenta", aunque las subidas no afectan por igual ni a los productos ni a los negocios. La mayoría de los platos mantienen su precio habitual y son sólo algunos puntuales los que han aumentado.

Por ejemplo, en el establecimiento que Muñoz regenta, donde además han modificado la carta habitual para hacer una de Feria que sólo incluye raciones, se ha incrementado el precio de "las gambas y los boquerones, porque si suben en el mercado, nosotros también tenemos que subirlo". Otras tapas como las patatas bravas y la ensaladilla rusa no han variado de precio, y en el caso de las bebidas, "cuestan lo mismo que si vienes un día normal aquí al Centro", según relata el encargado.

En otros comercios como la Antigua Casa de Guardia se han decantado por aumentar los precios de la cerveza y el queso principalmente. Si a finales de 2020 la caña de cerveza se vendía a 1,40 euros, ahora lo hace a 1,50 euros y eso se produce, según Garijo, "porque hemos tenido subidas tanto en el precio del barril como en el de los botellines".

De los productos que mantienen en sus características vitrinas ha sido sólo el queso uno de los afectados por el aumento de costes: si antes por una ración el consumidor debía pagar 4,70 euros, ahora debe abonar 4,90.

Otro de los establecimientos que decidió cambiar su carta en mayo fue el bar Lechuga, situado en plena plaza de la Merced. En ese momento, su propietaria, Sara Fohgelberg, optó por aumentar el precio sólo de las ensaladas, que ahora se venden 50 céntimos más caras que hace tres meses.

Francisco López, encargado de uno de los locales de La Cueva de 1900, que cuenta con establecimientos repartidos por todo el centro de Málaga, considera que "con todo el incremento de precios del gas, luz, agua... demasiado poco hemos subido". En su caso, la subida de precios se produce de manera anual, "no porque sea Feria, sino porque cada año sube todo".

Cada una de ellas constituye una manera singular de dar respuesta a una tendencia que afecta a todos por igual: el vertiginoso aumento de los precios año a año. Si perjudica tanto a consumidores como a propietarios, daña de manera especial al pequeño comercio, que cada año debe hacer cuentas para intentar no repercutir ese descalabro en su bien más preciado: el cliente.