Mapa del Real de la Feria de Málaga 2025: todas las calles y casetas
Entre el 16 y el 23 de agosto el Cortijo de Torres será una ciudad con vida propia
El Real Cortijo de Torres es uno de los dos puntos claves de la Feria de Málaga Este año acoge más de un centenar de casetas, baños públicos, puntos de información, zona de exhibición ecuestre y toda la zona de atracciones. Entre el 16 y el 23 de agosto este espacio de la capital será una ciudad con vida propia. El horario de las casetas del Real comienzan a las 14:00 y el cierre será entre las 02:00 y las 06:00 horas, salvo los festivos y vísperas de festivos, que será a las 07:00 horas. Los caballistas y enganches también cuentan con un horario para pasear por el Cortijo de Torres, entre las 12:00 y las 19:30 horas.
Mientras que en el Real tiene lugar la Feria de Tarde, la de día se concentra en el Centro de Málaga. Algunas de las plazas y calles principales del casco histórico acogerá actuaciones, música en directo y actividades infantiles durante estos días. También cuenta con un horario de cierre, que como en años anteriores será las 18:00 horas.
Mapa del Real de la Feria de Málaga
En el plano del Real de la Feria de Málaga se ve la división de las calles y casetas, y de todos los puntos de interés, imprescindibles para no perderse en las fiestas. Además de las más de 120 casetas, este espacio cuenta con el Auditorio Municipal, la explanada de la juventud o la zona de las atracciones.
En el mapa también se señalan las zonas de atención primaria (policía, bomberos, protección civil), así como los aseos repartidos por este recinto.
Listado de las casetas del Real
El Real contará este 2025 con un total de 120 casetas, este es el listado con cada una de ellas ordenadas por número, en las calles en las que se sitúan:
Calle Antonio Rodríguez Sánchez
- 1-2 ASOC. DE FERIANTES DE MÁLAGA
- 3 EL REVUELO
- 4 PEÑA CABALLISTA MONTECLARO
- 5 LULÚ
- 6 EL RUEDO
- 7-8 PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA
- 9 PEÑA MARTIRICOS
- 10 TREINTA AMIGOS
- 11-12 PEÑA RECREATIVA PALESTINA
- 13-14 PEÑA PORTADA ALTA
- 15 CALLE LARIOS 15
- 16 OLÉ
- 17-18 ALBOROTO ADN
- 19-20 LA TAJÁ
- 21-22 GRUPO LA RESERVA
- 23-24 PEÑA ER SALERO
- 25-26 LA CANASTA
- 27-28 FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
- 29-30 EL PIMPI
- 31 SAN MIGUEL
- 32-33-34 PTV MÁLAGA
- 35-36 AMIGOS DE LOS MIMBRALES
- 37-38 LE GRAND PERCHELERA
Calle Peñista Rafael Fuentes
- 43 LA BULLA
- 44 LA MARQUESA CENTRAL CIUDADANA
- 45-46 CC.OO MÁLAGA
- 47-48 LA MASCARADA
- 49-50 PEÑA ATLÉTICO PORTADA ALTA
- 51-52 AMIGOS DEL ABUELO VENTURA
- 53-54 AVOI
- 55-56 CENTRO CULTURAL RENFE
- 57 A.C.R. CICLISTA COSTA DE MÁLAGA
- 58-59-60 CASA DE ÁLORA-GIBRALFARO
- 61-62 PEÑA LOS ÁNGELES
- 63-64 LA EXQUISITA
- 65 ÁGAPE
- 66-67-68 EL SARAO
- 69-70 D´MARE CAFÉ DEL MAR
- 71-72 BADHAK
- 73 PUERTO 10 LA FAVELA
- 74 AA.VV. 13 DE NOVIEMBRE “LOS PRADOS”
- 75-76 LA MAMI CASETA 5º PINO
- 77 EL PATIO DE LICEO
- 78 UGT-CASA DEL PUEBLO
- 79-80 TENTADERO
- 85-86 PEÑA “LA ESTRELLA”
- 87-88-89 PEÑA SANTA CRISTINA
- 90-91 PEÑA CORTIJO DE TORRE
- 92 PEÑA MALAGUISTA PERSONAS SORDAS
- 93-94 PEÑA EL BASTÓN
- 95-96 PEÑA EL PARRAL
- 97 BURGUER MI BARRIO
- 98-99 PEÑA TIRO DE PICHÓN
- 100-101-102 PEÑA LA PAZ
- 103-104 CLANDESTINO
- 105-106 CASA DE MELILLA
- 107-108 MALA MÍA
- 109-110 PEÑA LA ASUNCIÓN
- 111-112 EL EMBRUJO
- 113-114 TEATRO GALLERY
- 115 CARAMELO
- 116 PLAN B
- 117-118 LOS CLAVELES
- 119-120-121 LA FERIA DE CANDELA
- 122-123-124 LA HUELLA DE MALAFAMA
- 125-126 MAYA
Calle José Blánquez "El Maño"
- 127-128 PEÑA EL PARCHÍS
- 129-130 PEÑA LA SOLERA
- 131 CAMBALA
- 132 EL CARMEN
- 133-134 SELVÁTICA
- 135 KOLOA
- 136 MARÍA DIABLA
- 137-138 MARITRINI BIANCO
- 139 EL ANDÉN
- 140 EL PATIO DE ANTOJO
- 141-142 ARTE
- 143-144 EL CALLEJÓN DEL SEÑORÍO
- 145-146 COLTÁN CON ACENTO-TOUCHÉ
- 147 LA CONGA
- 148 SALA REY DE COPAS
- 149-150 JALEO
- 151 EL TINGLAO
- 152 LA RUINA
- 153 VELVET
- 154-155 SINDICATO DE ESTUDIANTES - LIBRES Y COMBATIVAS
- 156 EL MILITANTE-IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
- 157 LA PIJA
- 158 LA RUMBA
- 159 COLEGA
- 160 LUNARES
- 161-162 EL PALMEO
- 163 LA GRINGA DE FERIA
- 164 ELIXIR
- 165 SALA PREMIEER
- 166 REINAS
- 167 GRUPO MANÁ
- 168 MONKEY
Calle Antonio Rodríguez Sánchez
- 169-170-171 LA CARRETA
- 172-173-174 LA SAL Y EL SON
- 175 CASETA DE INFORMACIÓN
- 176 al 179 CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA
- 180 al 186 CASETA MUNICIPAL DEL MAYOR “EL RENGE”
- 187 EL ZAGUÁN DE PEPE HIGO
- 188 LOS POLILLAS
- 189-190 LA REBOTICA DE D. HILARIÓN
- 191 LA ESPIGA
- 192 EL PÉNDULO
- 193-194-195 CASETA MUNICIPAL - SAN MIGUEL
- 196 EL GAZPACHUELO
- 197 LA JARANA
- 198-199-200 A.R.C. EL PORTÓN
- 201-202 SIEMPRE ASÍ
- 203 PUERTOSOL - MAMA JUANA LOMBOK
- 204 LA BUGANVILLA
- 205 al 208 CASETA DE LOS VERDIALES
- 209 MARUJA LIMÓN
- 210 LOS COLORAOS
- 211 LA NORIA 211
- 213 PURA ESENCIA
