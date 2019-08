El PSOE pide dar utilizad al Real durante todo el año

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, propone que el Real de Cortijo de Torres se convierta en un polo cultural estable durante todo el año y dar utilidad a las casetas del recinto ferial: “Si concedemos a las peñas las casetas durante un período de 15 años, las que no tienen sede estable en los barrios pueden llenar el ferial de actividades de enero a diciembre, acabando con la imagen fantasma de casetas de quita y pon en Cortijo de Torres”, dijo el socialista. La concejala de Festejos, Teresa Porras, ha respondido que se está estudiando en cómo dar uso al Cortijo de Torres durante todo el año: “Habría que sacar un concurso público, no sólo para las peñas. Trabajamos en ver cómo se encaja”. El socialista Daniel Pérez también ha querido advertir que no se descuide la limpieza en Feria en el resto de barrios de la ciudad.