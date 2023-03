Alberto Rodríguez recibe el Premio Retrospectiva Málaga Hoy: "El cine se hace de manera colectiva"

Alberto Rodríguez, visiblemente emocionado, ha recibido el Premio Retrospectiva Málaga Hoy, que el Festival de Cine de Málaga entrega en colaboración con este periódico, ha agradecido el galardón, humildemente: "En parte soy inmerecedor de este premio, creo que el cine se hace de forma colectiva". Lo cierto es que su cine es uno de los más influyentes del séptimo arte patrio en lo que va de siglo.

Una parte del colectivo con el que ha hecho su cine se ha agrupado en el escenario para darle y devolverle el apoyo y el cariño que ha venido sembrando el laureado director en el proceso de sus películas. "Todos me han agradecido por lo que les he aportado, pero yo me he aprovechado más de su talento", ha zanjado el cineasta.

Rodríguez, en el vídeo previo a la entrega del galardón, se ha señalado con una "buena salud y la intención de seguir haciendo películas". También que la vocación le llegó tarde, en la universidad, "yo era lo contrario al niño de Cinema Paradiso, me gustaba el cine, pero no pensaba en dedicarme a él".

Entre los amigos que se han citado para brindarle el premio destacan Javier Gutiérrez, Santi Amodeo, Rafael Cobos, Paco Baños o Manuela Ocón, su esposa. Todos ellos han hecho hincapié en la generosidad, talento y esfuerzo del cineasta, si bien Ocón ha añadido "la cabezonería" entre los ingredientes de su fórmula del éxito. Paco Baños le ha agradecido haber tirado del cine andaluz, "que ahora está en alza", y ha subrayado que su éxito tiene más de "justicia poética que de sueño americano".

Nacido en 1971, el director andaluz Alberto Rodríguez alcanzó su primer éxito con la realización del corto Bancos, que codirige con Santi Amodeo, y que les reporta numerosos premios. Junto a Amodeo también rueda su primera película, El factor Pilgrim, en la que ambos son autores del ingenioso guion demostrando gran talento para la comedia.

Su debut en el largometraje en solitario, El traje, aborda ya una cuestión social, la inmigración, pero lo hace con una historia divertida y chispeante, generosa en situaciones humorísticas. Ahora bien, la película que supone un paso adelante definitivo en su carrera es 7 vírgenes, un drama juvenil obrero de espíritu quinqui que revoluciona el panorama del cine español y supone el descubrimiento del joven actor Juan José Ballesta.

En su siguiente película, After, un drama contagiado por los efectos del sexo, el alcohol y la música que marcan las relaciones entre un trío de amigos, ya cuenta con varios intérpretes populares: Guillermo Toledo, Tristán Ulloa y Blanca Romero. En Grupo 7, sienta las bases del género que mejor parece dominar Rodríguez: el thriller criminal. Con unos soberbios Antonio de la Torre y Mario Casas, la película lo convierte en uno de los directores más apreciados de la industria del cine español, tal y como confirma unos años después la que es, sin duda, su historia más reconocida por público y crítica: La isla mínima.

Protagonizada por un dúo contrapuesto ideológicamente de policías a los que dan vida unos imponentes Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez en la España post-franquista de principios de los años 80, La isla mínima hereda el espíritu de Seven para adentrarse en un remoto pueblo del sur, situado en las marismas del Guadalquivir, donde ambos investigan la desaparición de dos chicas adolescentes.

Premiada con hasta diez Premios Goya, esta crónica negra da paso a tres nuevos proyectos de Rodríguez tan distintos como estimulantes: la adrenalínica película política basada en hechos reales El hombre de las mil caras, donde Eduard Fernández interpreta de forma asombrosa a Francisco Paesa, el célebre ex agente secreto del gobierno español que gestionó la más relevante operación contra ETA; y La peste, una serie en forma de thriller que nos traslada a una Sevilla oscura en pleno siglo XVI.

Su última película, Modelo 77, es una historia de amistad, solidaridad y libertad, inspirada en hechos reales y escrita junto a Rafael Cobos (que trabaja con él en todas sus películas desde 7 vírgenes); en la que muestra nuevamente la historia reciente de España, ahora en plena transición, en el paso hacia la democracia, contando la historia de dos convictos en busca de su libertad. Esta película inauguró la 70ª edición del Festival de San Sebastián y se ha alzado con cinco estatuillas en la 37ª edición de los Goya.

También llevó a cabo en el 2022 el rodaje de Supervivencia, un capítulo de la serie Apagón para Movistar Plus+, serie que fue al Festival de San Sebastián en 2022.