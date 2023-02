Dieciséis películas de diez países 'se venden' en la zona de industria del Festival de Málaga

Dieciséis películas en fase de posproducción procedentes de diez países participarán del 13 al 17 de marzo en la sexta edición de Málaga Work in Progress (WIP), una de las secciones de Mafiz, el área de industria del Festival de Cine en Español de esta ciudad.

Estas producciones se presentarán ante una audiencia de profesionales acreditados en el Festival de Málaga, como agentes de ventas, programadores de festivales, fondos internacionales y productores, para apoyar su finalización y favorecer su difusión y promoción internacionales.

Por segundo año, las ocho producciones españolas de la iniciativa, bajo el sello Málaga WIP España, forman parte de Spanish Screenings Content, que en 2023 llega con nuevas actividades y contenidos renovados que se anunciarán próximamente, ha informado este martes el Festival de Málaga en un comunicado.

Dentro de Málaga WIP España han sido seleccionadas As Neves, de Sonia Méndez; Hija del volcán, de Jenifer de la Rosa; La imatge permanent; de Laura Ferrés; La nit no fa vigília, de Clara Serrano y Gerard Simó, y Las residentes (esto no es un cuento de verano), de Jo Sol.

Completan esta sección Les vacances de Mara, de Elena Escura; Lo carga el diablo, de Guillermo Polo, y Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte.

Por su parte, en Málaga WIP Iberoamérica asistirán Carropasajero, de Juan Pablo Polanco y César Alejandro Jaimes (Colombia-Alemania); Ciudad oculta, de Francisco Bouzas (Argentina); El Santo, de Juan Agustín Carbonere (Argentina), y En vos confío, de Agustín Toscano (Argentina).

También en este apartado participarán Estados Generales, de Mauricio Freyre (Perú-España); Idade da Pedra, de Renan Rovida (Brasil-España); Una luz negra, de Alberto Hayden Hahn (Chile), y Punku, de Juan Daniel Fernández Molero (Perú).

El jurado de Málaga WIP España estará compuesto por Viviana Carlet (Lago Film Fest), Kristina Konrad (Welftim) y Brais Romero (La Distribuidora de la ECAM) y el de Málaga WIP Iberoamérica, por Gloria Bretones (Begin Again Films), Diego Carazo-Migerel (Outplay Films) y Ana Pereira (DocsLisboa).

Ambos jurados decidirán los ganadores del Premio Festival de Málaga, dotado con 5.000 euros para un proyecto iberoamericano y 5.000 euros para uno español.

Además, los festivales colaboradores que se comprometen a seleccionar un proyecto de Málaga WIP para participar en sus laboratorios de industria: Sanfic Industria (Santiago Festival Internacional de Cine), FIDBA (Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires), Abycine (Festival Internacional de Cine de Albacete) y REC (Festival Internacional de Cinema de Tarragona).