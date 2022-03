Next Lab Finance & Tech ayudará a la animación y los videojuegos a encontrar financiación

El Festival de Málaga acogió este jueves el Spanish Screenings Content, la primera cita de las cuatro que forman el proyecto Spanish Screenings XXL, una iniciativa del Gobierno de España con la que se pretende potenciar el mercado internacional para producciones audiovisuales españolas.

Dentro del Spanish Screenings Content, se celebró el Animation Day, una sesión dedicada al sector de la animación y VFX, organizada por DIBOOS, Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación, con la colaboración de Animation From Spain (ICEX).

En este encuentro se expusieron las principales novedades, análisis y desafíos del sector y se presentaron los eventos más importantes de la industria para este 2022, como Next Lab Finance & Tech, el primer encuentro en nuestro país que potenciará la inversión en la industria de la animación y los videojuegos en España.

Next Lab, organizador del encuentro en colaboración con el Gobierno de Navarra y la sociedad pública NICDO, ya está trabajando para el desarrollo del evento que tendrá lugar del 27 al 29 de junio en Pamplona y que supondrá toda una revolución en el sector pues se trata de una iniciativa pionera en su categoría al unir en un mismo lugar a inversores con proyectos de animación.

El pasado año, la industria de la animación en España facturó 900 millones de euros, según recoge el informe Who is Who 2022. Animation from Spain, del ICEX. Mientras que, el sector de los videojuegos, obtuvo una facturación total de 1.747 millones de euros en 2020, lo que supuso un 18% más que el año anterior, según datos recogidos en el Anuario 2020 La industria del videojuego en España de la Asociación Española de Videojuegos.

Sin embargo, y a pesar de estos buenos números, la industria de la animación y los videojuegos no suelen ser tenidos en cuenta por los fondos de inversión o los Business Angels, por lo que es fundamental potenciar la inversión en animación y videojuegos en España y destacar su valor estratégico en éstas y otras industrias, audiovisuales y no audiovisuales, reuniendo en un mismo lugar a creadores e inversores.

La primera edición de Next Lab Finance & Tech pretende, por tanto, impulsar la inversión en un sector que no solo genera beneficios para sí mismo sino que, también, es fundamental en el desarrollo e implantación de otras tecnologías, como el metaverso.

Mediante workshops, mesas de debate, conferencias y case studies; Next Lab Finance & Tech reunirá a instituciones (autonómicas, estatales y europeas), inversores, fondos, empresas de animación, desarrolladoras, empresas de VR, expertos y stakeholders nacionales e internacionales.

Además, el evento servirá de reclamo para los inversores internacionales ya que pondrá en valor la calidad de la producción de animación que se realiza en España, que logró exportar un 90% de la misma en 2021, el talento de los profesionales que trabajan y se forman en nuestro país y, los potenciales beneficios que se pueden obtener gracias a los negocios derivados de las producciones y exenciones fiscales que existen para proyectos de animación y videojuegos en España.