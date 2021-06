'Un blues para Teherán', 'road movie' y Javier Tolentino

Periodista y crítico de cine radiofónico, Javier Tolentino debuta en la dirección de largometrajes con Un blues para Teherán, una película que es a la vez un musical y una road movie cuyos protagonistas son jóvenes anónimos ávidos de cultura tradicional iraní, reinventores de sus músicas antiguas.

Arropada por los impresionantes escenarios del Kurdistán, Tolentino ha seguido una idea-homenaje que llevaba tiempo rondándole: "La cinta nace de una idea casi de road movie que acompaña a un cronista que viaja por el Kurdistán, por Irán, buscando canciones antiguas y tradicionales en las voces de los jóvenes de hoy", explica en una entrevista con Efe.

La película cerró el Festival de Cine de Gijón, por lo que no pudo ser considerada para la competición de Málaga, aunque sí se ha programado como proyección especial y se verá la noche del miércoles, coincidiendo con su estreno en salas de Andalucía.

"Un blues para Teherán", explica el director, "es también un retrato de Irán desde la música, la cultura, la poesía y Andalucía tiene una conexión con Oriente clave, yo creo que aquí la película va a tener una lectura un poquito especial".

Ha habido "largos años", apunta el escritor, también guionista de la cinta, "en los que se ha mirado para otro lado con el tema del folclore, de la música popular, cosa que no ha pasado en Irán donde sus músicos siempre han tenido la base de su tradición musical que es imponente e impresionante y verlo a través de la gente joven de hoy, incluso, de las mujeres, tiene un sentido".

En este caso, explica Tolentino, se añade un compromiso porque en Irán las mujeres tienen prohibido cantar en público solas, sí en coros, porque si "cantan solas son la expresión de la perdición para los musulmanes", ironiza el autor.

"¿Cómo, dónde, a qué y a quién atenta una mujer por cantar, cuando son las madres las que han mantenido la tradición acunando a sus hijos? Bueno, es la situación que tiene Irán que yo no he ido a juzgar", resume Tolentino. Se ríe el director con la ironía de la cinta, -"no me vayas a decir que es una comedia", dice a Efe-, aunque su personaje central Erfan Shafei no esconde contradicciones que pueden resultar cómicas.

"La tragedia es que es difícil construir una película, o montar un concierto en Irán por cómo es la administración iraní; suena como a veces grotesco pero dice mucho de cómo son". El cineasta y periodista, director de "El séptimo vicio", afirma que "pronto" se situará "en el lado oscuro" del cine; una broma que viene a confirmar que a partir de esta película su amor por el cine se contará desde su faceta de cineasta; menos ya, como periodista.