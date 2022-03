'La voluntaria', buenas intenciones

'La voluntaria' *** de 5 España, 2022 Dirección: Nely Reguera. Reparto: Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy, Henrietta Rauth.

Encargos televisivos aparte, la filmografía de Nely Reguera contaba hasta la fecha con dos obras excelentes. De un lado, el premiadísimo cortometraje Pablo (2009), protagonizado por unos titánicos Pablo Derqui y Carla Pérez. Y más tarde, en su debut en el largometraje, la cinta María y los demás (2016) en la que una certerísima Bárbara Lennie interpretaba a una librera con delirios de escritora que trataba de derrocar un síndrome del impostor que ella misma iba abombando.

En esta ocasión, La voluntaria narra la historia de Marisa (Carmen Machi), una médica jubilada que decide anotarse como voluntaria en Grecia para colaborar en un campo de refugiados. Pese a los consejos de sus compañeros, Marisa no tardará en incurrir en todo tipo de faltas. La principal: coger fijación con uno de los niños al que querrá cuidar y proteger por encima de los demás.

El crío no habla, no tiene familia y vive resguardado tras la figura de un perro que ha adoptado, lo que constituye el objetivo perfecto para darle sentido a su incursión solidaria. “Esto no va de ser abuela por un mes”, le advierten en el campo entre otro montón de consejos más o menos útiles. Marisa, claro está, hará caso omiso, incidiendo en algunos de los pecados veniales que ya cometiera la María de la primera cinta de Reguera.

Pese a ser formalmente una cinta mucho más viva y menos académica que su predecesora -como por otro lado demandaba la historia-, el resultado deviene más irregular. Sobre todo porque de los muchos hilos apuntados al inicio de los que podría haber tirado a lo largo de su metraje, el guión se vuelve conservador y elige no ir más allá de la frustración personal de Marisa, en lugar de profundizar en las contradicciones en el sistema de refugiados, o en los mecanismos de Occidente para limpiar su conciencia.