¿Qué tal le está tratando Málaga?

Genial, venir a Málaga siempre es un placer, venir al Festival siempre es un placer. Sobre todo venir a presentar una película, porque los últimos años había venido otros años a la clausura o a entregar algún premio.

Esta parece que es la promoción eterna, Operación Camarón se estrenaba en el Festival en marzo, pero llegó la pandemia. ¿Habéis pensado alguna vez que terminaría por no salir?

Se nos han pasado muchas cosas por la cabeza. En un primer momento pensamos: esto se tiene que parar la salud es lo primero. Luego es verdad que a medida que se fueron barajando varias fechas se hizo un poco raro. Aunque llega un momento que desconectas, empiezas con otros proyectos y otras cosas venideras y te olvidas. Pero ya tenemos fecha definitiva de estreno este 25 de junio y estamos tranquilos. La vimos hace poco después de dos años que fue el rodaje y nos quedamos con muy buen sabor de boca.

El rodaje fue en Cádiz, la presentación en el Festival de Málaga, se queda todo en Andalucía.

Es que Andalucía mola. Parte del rodaje también fue en Sevilla, por añadir una tercera provincia. El público malagueño es el primer gran público que la va a ver durante el Festival, después esperemos que se vea en cuantas más salas de España mejor.

¿Has tenido que aprender algo de gaditano para hacer el papel?

No me ha tocado, hay un guiño al principio, pero en esta película no me ha tocado por suerte. Preparar un acento requiere mucha energía, el acento andaluz, además es muy complicado y cambia mucho dependiendo de las provincias. Yo soy un amante de los acentos y juego muchas veces a adivinar los acentos, es una cosa que me encanta.

Si estoy encasillado en la comedia no es por mí, me gustaría hacer un drama y estoy preparado

Darío Adanti habla del humor involuntario. También se ha dicho de usted que hace reír casi sin pretenderlo y es algo que toma su personaje también.

Pienso más de lo que parece en esta cuestión. Borja Cobeaga muchas veces dice de mí que entro a una panadería y pido una barra de pan o doy los buenos días y te ríes. Primero eso es una suerte, porque gracias a eso me gano la vida; pero también quiero pensar que yo me preparo los papeles. Yo siempre defiendo que la comedia muchas veces se habla de ella como algo facilón y para nada lo es. Además, requiere un trabajo al igual que otros géneros en el cine. Yo cualquier personaje lo abordo como si fuera el primero y lo trabajo mucho. Tengo la suerte de la vis cómica y es una ventaja, pero hay que currarlo también.

¿Cree que algún día se dejará de mirar a la comedia por encima del hombro?

Igual no. Yo creo que es el momento de decir: ya está esto es lo que hay. El cine no tiene tanta historia como otras artes, pero ya se va viendo un poco que la comedia compensa por otros lados lo que no tiene de otros géneros. La comedia tiene la risa, la calidez del público... En la comedia la risa ya es el premio, es la meta; eso no está en el drama. Pero es una cosa que está en la vida metida, lo serio vende más. La vida es lo serio y el que no se toma la vida en serio está equivocado, se le mira mal. Y ese es el motivo de que se vea así a la comedia.

¿Le han encasillado en la comedia o es usted el que no quiere salir de ella?

Lo digo con cariño, pero yo creo que viene más de fuera que de mí. Y estoy contento, porque no paran de mandarme guiones y todos son de comedia. Quizá debería intentar ser proactivo y moverme para tocar otros géneros, pero cuando te llaman sólo para hacer comedia no depende de mí. Si alguna me ofrecen otra cosa que no le quepa la menor duda a nadie de que haré todo lo posible por hacerlo bien. Pero quizá sucede que es verdad que luego no encajo en un drama. Yo me veo capacitado.

La última una complicada: ¿qué es el humor?

El humor es una filosofía de vida. Yo he elegido el humor, tomarme la vida con humor. Y eso me ha traído superar problemas, tristezas... Me ha traído salud y divertimento, porque te lo pasas muy bien también. El humor no lo ha inventado nadie, venía con el ser humano; luego se ha ido refinando. Pero es una cosa tan del corazón que más vale tenerlo, porque el que no lo tiene le falta algo.