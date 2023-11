Algodón de azúcar mientras compras: las máquinas expendedoras virales de TikTok también están en Málaga

A nadie le amarga un dulce. Y menos aún si éste llega en plena jornada de compras. O, al menos, eso es lo que deben pensar los usuarios de TikTok que, atraídos por la novedad, han convertido las máquinas expendedoras de este producto que se están instalando en algunos centros comerciales del país en un fenómeno viral. También están en Málaga.

Los motivos, más allá de las puras ganas de dulce, son claros: estas máquinas de vending, a diferencia de los puestos de Feria, están presentes todo el año en la misma ubicación, de manera que se puede acudir a ellas siempre que se quiera y, además, dejan al usuario elegir los sabores y las formas.

Entre esas posibilidades se encuentran la banana, el caramelo, la cereza o la frambuesa, así como otras que precisan de la imaginación del comprador, porque es difícil precisar a qué saben exactamente, como corazón aventurero, corazón rosa, corazón de amor, corazón de invierno, flor de invierno, flor verano, flor primavera, nuevas flores o amor de barbie. Los precios, por su parte, fluctúan entre los 3, 4 y 5 euros.

Aunque no es todo. Entre sus bondades también se encuentra (muy importante en la era de internet) que el usuario puede observar, a través del cristal, como la bola de dulce se va formando casi por arte de magia alrededor del palo; lo que es ideal para ser grabado y subido a redes sociales y seguir alimentando la expectación entre aquellos que no han podido probarlo. Por no hablar, claro está, de la estética de la propia máquina, con colores pastel y formas redondas, en consonancia con la moda coreana.

En el caso de Málaga, es posible obtener un algodón de azúcar personalizado a través de estas máquinas en dos centros comerciales de la provincia: Vialia (en la capital) y El Ingenio (en Vélez-Málaga).