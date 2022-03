Califato 3/4, Kpop, la Sábana Santa de Turín y otros siete planes para este sábado en Málaga y su provincia

Puede que hoy llueva un poco en diversas zonas de la provincia. Será un día bonito, aunque sea por lo extraordinario de tener en Málaga capital y su provincia nubes dispuestas a dejar caer algo de agua, a que se limpie el ambiente, a cambiarle el olor a las cosas. En interiores y exteriores hay cosas que atreverse a ver y descubrir en un sábado a mitad de marzo. Por cierto, no hay entradas para ver a un clásico MC como Elphomega en el Centro Cultural Provincial.

Sábado 12 de marzo 2022

BTS, Permission to dance on stage: El KPOP mola, es un hecho. El pop coreano (del sur) tiene millones de seguidores en todo el mundo y hay grupos como BTS que no sólo llenan cualquier edificio gigantesco que les sirva para dar un concierto, también llenan salas de cine a miles de kilómetros de donde están cantando y bailando. La retransmisión en directo del concierto y un pase posterior del mismo junto a otro tipo de actividades como baile y caracterización es un plan de calidad para los fans en la mañana del sábado. Si no lo acaba de entender, probablemente no esté en la onda.

Cine Yelmo Rincón de la Victoria, 9:45 y otro pase a las 13:15, 20,90 euros la entrada a la retransmisión y actividades posteriores gratuitas.

Califato 3/4: Si lo leyó Califato tres cuartos, necesita conocerlos. De lo contrario sabe que es una de las bandas pegadoras de los últimos años, eclécticas y plenamente pertrechada para hacer memorable una noche de sábado. Un plato fuerte de la agenda. Busque, compare y decida lo que mejor le parezca.

Apertura de puertas a las 20:30 horas en la sala Paris 15 de Málaga capital. Entradas a 22 euros.

III Carrera y marcha de la mujer: Carrera popular de 5 kilómetros que se puede hacer corriendo o andando y que está encuadrada dentro de los actos de la semana de la mujer trabajadora. No teman, la previsión de lluvia en Campillos es para la noche y si no quieren correr, la prueba se convierte en un magnífico paseo por la localidad, además después hay programada una clase de zumba y otras actividades. La entrada es barata e irá dedicada a la Asociación de discapacitados de Campillos.

Parque José María Hinojosa, 17:00 horas, Campillos. Inscripción 6 euros.

SupervivienTG: Un monólogo de alguien tan malaguita que cuando va a la playa no se echa Nivea, se pone Novea. A Tomás García le sienta bien, tiene un buen bronceado y un arsenal de chistes y situaciones en su nuevo monólogo. Lo estrena a mediodía, para llegar a la hora de comer con un buen rollo que haga el sábado especial.

La Cochera Cabaret, en la avenida Los Guindos, Málaga capital. A las 12:00 horas. 15 euros la entrada.

Conferencia sobre la Sábana Santa de Turín: Es Cuaresma y en la iglesia del Espíritu Santo de Ronda hay prevista una conferencia sobre la Sábana Santa de Turín a cargo de Jaime Ramírez Carcelles y organizada por la Hermandad del Santo Entierro.

Iglesia del Espíritu Santo en Ronda, entrada libre a las 18:00 horas.

Entre gatos anda el cuento, Bebecuentos: De alguna manera tendrán que entretenerse y descubrir cosas nuevas los más pequeños. Las narradoras de Cientacuentos Cuentapiés son perfectas para ello. Dos cuentos, con gatos como punto en común: El gato Mateo va de paseo y Pete el gato. Apuesta fuerte para los niños de hasta cinco años.

En el Museo Thyssen de Málaga capital, cuatro euros la entrada. Empieza a las 12:00 horas.

Luciérnagas Fest: Eskorzo, La Pompa Jonda, Jarrillo Lata, Troneras, La Libertad del Garbanzo, Chronic, Sanbagua do Rio. Son los grupos de este pequeño festival que quiere que el público forme parte del espectáculo. Grupos consagrados y apuestas firmes para echar la tarde y la noche del sábado de festival.

Eventual Music, en calle Cuernavaca, Málaga capital. Entrada: 22 euros anticipada y 26 en taquilla.

El nuevo traje del emperador: Desguace teatro se inspira en la obra de Hans Christian Andersen para desarrollar una obra teatral de marionetas que consiguió reconocimiento especial del jurado en los Premios Escenarios de Sevilla. Está enmarcado dentro del III Festival de títeres y marionetas de San Pedro de Alcántara y es uno de sus platos fuertes, recomendado para mayores de cinco años.

Hoy sábado a las 18:00 horas en el Centro de Artes Escénicas La Alcoholera, San Pedro de Alcántara.

Gritando en silencio + Kamikazes: Un poco de rock enérgico no le hace daño a nadie si tiene cuidado con los que "bailan" allá por el centro y cerca de las vallas. Ya saben. Los malagueños Gritando en silencio puede decirse que ya tienen bastante mili hecha después de una década de trayectoria. Además, desde Carabanchel llegan Kamikazes, con su segundo disco bajo el brazo y muy buenas críticas en el anterior. Nochecita de rock en La Trinchera.

Hoy a las 21:00 horas se abren las puertas. Sala Trinchera, calle Parauta en Málaga. Entradas a 12 euros.

SCRAM! & Dawda Jobarteh: Si lleva tiempo sin ir a un club de jazz o nunca lo ha hecho, ya va siendo hora. Este sábado hay una propuesta especial: dos daneses, un noruego y un sueco (el grupo SCRAM!) se han unido a un señor de Gambia (Dawda Jobarteh) que toca -y de que manera- la kora (21 cuerdas, mezcla entre arpa y laúd) para amplificar el ritmo y la calse. Todo en un clásico club de jazz.

Hoy de 22:00 horas a 23:45, en el Clarence Jazz Club, entradas de 12 a 18 euros. Torremolinos.