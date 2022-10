Cruzcampo Paleña, la cerveza inspirada en el barrio malagueño de El Palo

La Fábrica de Cruzcampo se ha inspirado en el barrio malagueño de El Palo para su última creación. La Cruzcampo Paleña, como se llama su nueva cerveza, aúna "las raíces y la autenticidad de El Palo y el carácter de sus gentes". El rapero malagueño Delaossa, uno de los grandes artistas nacidos y forjados en esta barriada, fue uno de los primeros en probar esta nueva artesana: "El Palo es una fuente inagotable de inspiración y de acento".

En Trinidad Grund, donde se pueden degustar infinidad de cervezas de la casa y muchas artesanas que están en continuo cambio a medida que se gastan los lotes que producen de nuevas creaciones como es el caso de esta Cruzcampo Paleña, con la que de un sólo sorbo te exporta a uno de los barrios de pescadores de mayor tradición en Málaga como es El Palo. ¿Pero cuáles son los sabores que pueden recordar a esta barriada?

En la microcervecería de Cruzcampo se trabaja todos los días en busca de nuevos sabores y experiencias a través de la cerveza. Pensando en una cerveza de identidad paleña surge una Lager, caracterizada por su fermentación lenta y a baja temperatura, una cerveza clara y ligera, una rubia, la más habitual en España. La Cruzcampo Paleña "encierra todo el frescor de la brisa marina", como explica el maestro cervecero Jorge Varela, creador de esta rubia "con notas a pan, ligeramente afrutada y todo ello acompañando y equilibrando los toques ahumados, que iremos apreciando de menos a más según evolucione la temperatura y el paso en boca".

"Nos recuerda, por tanto, a los espetos de sardinas a la brasa que salpican el pintoresco paseo de El Palo y que se han convertido, indudablemente, en símbolo de la capital de la Costa del Sol. Conocidos por todos, provocan que se nos haga la boca agua y evocan el sabor a verano, días de diversión y momentos con mucho acento", define por otro lado otro maestro del lúpulo como es Jorge Álvarez.

En su agenda hizo un hueco el rapero paleño Delaossa para ser uno de los primeros en probar esta nueva modalidad de Cruzcampo con la que tanto se identifica. El artista malagueño, que comenzó grabando música en su cuarto y haciendo sus primeros videoclips en las calles de El Palo. Pese a que ahora se codea con la élite del hip-hop nacional también se codea con lo más rompedor de Latinoamérica, especialmente Argentina con artistas como Nicki Nicole o su último tema que comparte con Dani Ribba, uno de los mayores exponentes del rap callejero argentino y las batallas de gallos. El Palo worldwide, escribe en su cuenta de Instagram Delaossa, que pese a consagrarse en la cima sigue volviendo a casa y exportando su barrio al mundo. Es por ello que no podía haber nadie más indicado para probar esta nueva Cruzcampo Paleña: "Cuando vuelvo a casa y me reúno con mi gente de siempre, escucho sus nuevas historias y les cuento las mías tomando unas cervezas", asegura el rapero, que a finales de octubre lanzará su nuevo EP: "Volver a las raíces es lo que me hace encontrar mi norte entre tanta confusión".

La Cruzcampo Paleña se podrá degustar hasta fin de existencias en La Fábrica de Cruzcampo, donde cada año crean más de 30 cervezas artesanas y cuentan con un amplio listado de experiencias donde la cerveza es la protagonista pero convergen también gastronomía, arte y música de la buena.