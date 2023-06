Destinos baratos para coger un vuelo desde Málaga este mes de junio

Con la llegada del mes de junio, se abre una ventana de oportunidad para disfrutar de unas increíbles vacaciones desde Málaga. Es el momento perfecto para realizar una escapada antes de la vorágine del verano y la temporada alta, ya sea con tu pareja, familia o amigos. Aquí te presentamos algunas ofertas irresistibles de destinos económicos para volar desde Málaga durante este mes de marzo, seleccionadas especialmente para ti desde La Farola. Toma nota y prepárate para disfrutar al máximo.

Aarhus (Dinamarca)

A apenas tres horas en tren de la más conocida Copenhague, Arhus es otra ciudad más que apetecible. Es uno de los enlaces que existen entre Málaga y el resto del mundo sin escalas en el Aeropuerto de Málaga. El vuelo sale por 68 euros con Ryanair, de jueves 8 a lunes 12 de junio. Aarhus se trata de una ciudad con mucha vida, repleta de cultura, historia y arquitectura moderna no exenta de grandes paisajes. Lugares que no debes perderte son el Museo ARoS, Den Gamle By (La Ciudad Vieja), la Catedral, su puerto, el jardín botánico y el Moesgaard Museum.

Oporto (Portugal)

Si tienes muy pocos días y buscas algo rápido pero que puedas aprovechar, hay un enlace a Oporto de martes 20 a viernes 23 (a primera hora) que en tres días te da para aprovechar de esta ciudad tan mágica que regala paisajes imposibles, tranquilidad, ocio y desconexión completa. La Catedral de Oporto, del siglo XII, es una reliquia que fotografiar sin descanso. La Librería Lello es un clásico en la zona al igual que el Puente Don Luis I o la estación Sao Bento, la Torre de los Clérigos o la Capilla de las Almas.

Bournemouth (Inglaterra)

Opción interesantísima para conocer Bournemouth, una de las ciudades costera de Reino Unido, diferente a la velocidad de Londres. Del domingo 11 al miércoles 14 de junio, hay un vuelo por 55 euros que permite aprovechar tres días al máximo y el retorno es ese último día temprano. La playa más conocida es la de Bournemouth Beach, con varios kilómetros de arena. No debes perderte ni los jardines de Bournemouth, ni los muelles de Bournemouth y Boscombe Pier, así como el Russell-Cotes Art Gallery & Museum.

Tánger (Marruecos)

En menos de una hora desde Málaga y por sólo ¡30 euros! puedes plantarte en Tánger en una escapada de casi una semana del lunes 12 al sábado 17 de junio con Ryanair. Es una época del año ideal para aprovechar esta ciudad tan mágica que regala paisajes imposibles, tranquilidad, ocio y desconexión completa. Es una oportunidad fantástica para visitar esta ciudad con tanto que ver y disfrutar, puntos tan especiales como la Plaza 9 de abril, lo conocido como Zoco grande; Medina de Tánger y su respectivo zoco chico, sus calles y el Hotel Continental; el Puerto de Tánger o Kasbah. Todo te atrapará.

Ibiza (España)

Se acerca el buen tiempo y los vuelos a Ibiza están por los Uselos. Por 37 euros hay enlaces para disfrutar de la isla. Del miércoles 21 al lunes 26 hay uno por sólo 37 euros, aunque los horarios no dejan aprovechar ninguno de esos días, aunque en cuatro días puedes aprovechar al máximo la ciudad, sus infinitas playas y calas y su fiesta (en esto último prepara el bolsillo).