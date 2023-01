La voz del GPS que promociona la Costa del Sol: "Quiero hablaros de un sitio muy especial"

Nikki García es la cantante, compositora y actriz que está detrás del último vídeo promocional de Vive Costa del Sol. La artista, conocida especialmente por dar voz, entre otras muchas cosas, al GPS de Google Maps que cada día utilizan miles de personas para llegar a su destino más inmediato, guía durante algo más de un minuto y medio a una pareja que anda algo perdida por algunos de los mejores rincones de Málaga. En el spot, presentado en Fitur, también actúan la pareja de cantantes Beatriz Luengo y Yotuel.

"Como GPS os he llevado a muchos sitios y ahora quiero hablaros de uno muy especial: La Costa del Sol tiene playas preciosas, gastronomía espectacular y el sol prometido. Y con todo ello, lo mejor que tiene es su gente", escribía en sus redes este jueves Nikki García una vez que salió a la luz su protagonismo en este nuevo vídeo promocional de Vive Costa del Sol que corre a cuenta de la Diputación de Málaga. La artista daba gracias a ambos "por acogerme como a una malagueña más, me fui de Málaga sabiendo que siempre tendría un sitio al que volver" y hacía mención especial a la producción del vídeo, cosa de Teatro del Soho, por hacer "de un rodaje, una fiesta; he grabado miles de slogans en mi vida y este es el que digo con más convicción: 'Yo, si me pierdo, ya sabes donde encontrarme'".

El eslogan del spot es "si me pierdo ya sabes donde encontrarme", algo que ha calado en la voz del GPS de Google Maps. "A cinco metros gira a la derecha. Monta ya y tira palante. Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez alma de cántaro", son algunas de sus frases con ese tono tan característico que se le atribuye como guía sobre el coche.

"La mayoría de las personas nos pasamos las horas recalculando, buscando rincones, restaurantes, preguntando dónde ir dónde cenar. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse, pero en realidad nadie quiere perderse. Con lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final sabéis lo que os digo, igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Yo si me pierdo ya sabéis dónde estoy", expresa Nikki García en este particular vídeo promocional donde, una vez más, dejan ver todo el potencial y carisma que tiene Málaga.