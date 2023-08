Pablo López vuelve este viernes en concierto al Starlite Occident: últimas entradas

El malagueño Pablo López regresa este próximo viernes 18 de agosto a Málaga para un concierto muy especial, repite en el Starlite Occident tras su último show en Marbella a finales de junio donde rozó el sold out. Las entradas se están agotando con celeridad pero aún quedan existencias para este nuevo recital del cantautor malagueño que hará vibrar con sus dedos al piano, sus letras melódicas y su inconfundible voz.

Cuatro discos ya a su espalda, un Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año con su último Tour MayDay&Stay, y innumerable número de conciertos dan forma al fenómeno que hay detrás de Pablo López, que granito a granito se ha ganado su lugar entre los artistas nacionales más importantes del momento. Su último tema, Quasi, es un alegato a la sinceridad y la valentía con la que sigue amplificando su repertorio con una delicada y explosiva composición que trata uno de los momentos más complejos: "El anuncio de una separación a causa de unos sentimientos incontrolables".

Temas tan increíbles como La niña de la linterna, Tu enemigo, El patio o El mundo, entre muchos otros, sonarán este viernes 18 de agosto en el Starlite Occident para disfrutar de su talento, su voz privilegiada y esa gran sensibilidad al piano que ha llevado a Pablo López a conmover numerosos corazones y formar un gran ejército de fans que le siguen en cada fecha de su gira con más de 30 fechas repartidas por toda España tras reinar antes en Latinoamérica.

Pablo López es un gran habitual en el Starlite y este próximo viernes estará ante su octava actuación sobre las tablas del Starlite, que va camino del sold out, al igual que el pasado mes de junio cuando ya pasó por Marbella, en su doble parada en su tierra natal, Málaga.

Entradas para el concierto de Pablo López en Starlite Occident

Las entradas para ver a Pablo López en concierto este próximo viernes 18 de agosto en el Starlite Occident se están agotando pero aún quedan existencias en algunas localidades. Tras colgar el sold out en platea lateral, super premium y palos the loft y terraza vip up, aún quedan entradas en las cuatro zonas de tribuna, platea, platea premium, silver y gold y palco premium. Las mismas van desde los 74 euros de tribuna a los 263 del palco. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de Starlite Occident.