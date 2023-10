Pandataria, con Cayetana Guillén Cuervo, este sábado en el Teatro del Soho: horario y entradas

El Teatro del Soho CaixaBank trae este fin de semana a Málaga, el sábado 28 de octubre, una única sesión de Pandataria, una obra que dirige e interpreta Chevi Muraday y que cuenta como gran nombre a Cayetana Guillén Cuervo y también la colaboración especial del polifacético Elio Toffana. La sesión, que arranca a las 20:00 horas, tiene entradas que van desde los 20 –muy limitadas– hasta los 50 –sólo queda una–.

"Pandataria es el cajón de sastre, la isla prisión, la isla de los que sobran, de los que tambalean el mundo", describen sobre esta obra que pone advierte que es "una isla perteneciente al archipiélago de las Pontinas, mar Tirreno y mide 1,54 km2". "En la época de la dinastía Julio-Claudia, las mujeres del imperio que no se adecuaban a las normas (adúlteras, poderosas, independientes, políticas) eran exiliadas a Pandataria para lavar la imagen de la autoridad. Julia la Mayor fue la primera y tras ella su hija y su nieta en distintos momentos de su vida", explican en la sinopsis de Pandataria, que explican que una "vida en el exilio en una isla tan pequeña y sin posibilidad de salir podía llegar a ser muy aburrida y asfixiante, pero Pandataria como isla-prisión, llegó a representar el paraíso de los olvidados".

Y eso se debate en Pandataria, ese "cajón de sastre", "isla prisión" o "isla del marginado" a la que hace referencia, el excluido o anormal, "del que no forma parte de la norma, del que viene del lote defectuoso, del que no es un ciudadano legal, la isla de los que sobran, de los que tambalean el mundo, de los que no son válidos", recalcan de esta obra que Chevi Muraday dirige, coreografía e interpreta, una obra en la que el teatro, la música y el texto convergen como uno solo y al que dan sintonía no sólo Cayetana Guillén Cuervo y el propio Muraday, sino también el polifacético Elio Toffana en colaboración especial, y otros nombres como La Merce, Basem Nahnouh y Chus Western.

Entradas para Pandataria en el Teatro del Soho en Málaga

Las entradas para ver la obra teatral Pandataria en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga está agotándose. Este sábado 28 de octubre, en una única sesión de 80 minutos a las 20:00 horas, se puede disfrutar de esta obra de Chevi Muraday y en la que actúan Cayetana Guillén Cuervo o Elio Toffana, entre otros. El precio de las entradas van desde los 20 a los 50 euros, aunque las más numerosas están a 38 y 42 euros. Las entradas se pueden adquirir a través de la propia web del Teatro del Soho.