Los ritmos de Saiko y Maikel Delacalle vibran este jueves en concierto en el Sabatic Fest: últimas entradas

El Sabatic Fest cierra este mes de agosto este jueves con uno de los conciertos más especiales de su variado y variopinto cartel veraniego. Los jóvenes Saiko y Maikel Delacalle componen este jueves 31 de agosto el último concierto del mes de agosto antes de entrar en la recta final del mes de septiembre, con varios conciertos y eventos ya programados hasta el día 24, fecha en la que se darán por concluidos los casi cuatro meses de música que propuso a inicios de verano este nuevo concepto de conciertos y festivales en el Autocine Málaga Cesur FP.

El granadino Saiko es una de las últimas promesas de la música urbana que se están cocinando en nuestro país. Algunos temas suyos como Sikora (4,5 millones), Supernova (13 millones) y el remix de Polaris junto a internacionales como Feid, Mora o el también español Quevedo (26 millones) han sonado con fuerza durante todo este verano. También ha colaborador con otros artistas como Lola Indigo o Dennis Rodríguez en el último año, desde que ha comenzado a despegar y a sonar en todos lados, también iniciando su particular gira de conciertos y festivales.

Maikel Delacalle acumula más de 400 millones de reproducciones –sólo en YouTube– en los más de siete años que lleva haciendo música. El canario, con temas como O no or nah, Ganas y Mi Nena se hizo un hueco en las escena desde sus inicios. Colabora con artistas como Justin Quiles, Fuego o Eladio Carrion, con Jaque Mate, Eso y Si tú me quisieras. Este verano lanza su último proyecto, Códigos, donde vuelve a sus orígenes y hace la música que quiere hacer, como él mismo confiesa tras el éxito de sus inicios, 15 temas que estarán en el Sabatic Fest este jueves.

El Sabatic Fest, celebrado en las instalaciones del Autocine Málaga, puede llegar a albergar unas 10.000 personas, que están disfrutar de los mejores artistas de cada género este verano, de conciertos que no acaban en un espacio de más de 16.000 metros cuadrados con hueco para todo: varias barras que evitan largas colas, zona de food trucks y varios puestos que van desde venta de calzado y ropa, hasta zona tatuajes y pirsin. Una experiencia más que completa.

Entradas para ver a Saiko y Maikel Delacalle

Las entradas para ver a Saiko y Maikel Delacalle este jueves 31 de agosto en el Sabatic Fest siguen a la venta aunque las de Front Stage ya se han agotado. La entrada general sigue aún a la venta y tiene un precio de 32,67 euros. Las mismas se pueden adquirir a través de la página web de Sabatic Fest.