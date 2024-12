Ara Malikian se suma al cartel del 101 Music Festival Costa del Sol: concierto en Málaga en 2025: entradas ya a la venta

El reconocido violinista Ara Malikian, una de las figuras más versátiles y emocionantes de la música contemporánea, aterriza en Málaga el próximo 19 de julio de 2025 para presentar su última gira, Intruso. Este espectáculo formará parte del 101 Music Festival Costa del Sol, un evento que ya se posiciona como una de las citas culturales más destacadas del año en la provincia y donde ya está confirmada la presencia también de Pastora Soler.

Con su concierto en Málaga en la emblemática Plaza de Toros de Málaga, Malikian promete llevar a los asistentes a un viaje musical único, en el que confluyen sus raíces multiculturales y su virtuosismo instrumental. Intruso no solo es un recorrido por su vida y experiencias, sino también una declaración de su identidad como ciudadano del mundo, narrada a través de las notas de su inseparable violín.

Nacido en el Líbano de ascendencia armenia y con una trayectoria que lo ha llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo, Ara Malikian es el reflejo vivo de la riqueza de la multiculturalidad. En Intruso, el artista comparte su lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las etiquetas culturales parecen limitar en lugar de enriquecer. "Gracias a mi condición de intruso, he descubierto que el mundo entero es mi hogar", afirma Malikian. Este mensaje se plasma en su música, que trasciende géneros y tradiciones, fusionando estilos como el jazz, el flamenco, el tango y el gipsy con piezas clásicas de Bach y Mozart.

El espectáculo será una experiencia vibrante y emotiva, donde cada interpretación está cargada de pasión y autenticidad. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que incluye composiciones originales y melodías tradicionales, reinterpretadas con la maestría que caracteriza al violinista. La gira Intruso es un testimonio de su capacidad para transformar sus vivencias en arte, invitando al público a reflexionar sobre la identidad y el poder unificador de la música.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ara Malikian ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Giras como 15, que congregó a más de 175.000 espectadores en 150 conciertos, y su aclamado álbum The Incredible History of Violin, que lo llevó a los escenarios de Londres, París, Moscú, Buenos Aires y Ciudad de México, consolidan su reputación como uno de los grandes artistas internacionales. En su nueva etapa con Intruso, Malikian no solo celebra su evolución artística, sino también su capacidad para conectar con audiencias diversas, derribando barreras culturales a través de su música.

Cómo conseguir entradas para el concierto de Ara Malikian en Málaga

Las entradas para el concierto de Ara Malikian están disponibles ya a través de la web oficial del festival, malagaentradas.com y en las tiendas y página web de El Corte Inglés. Las entradas más baratas, desde 44 euros. El concierto de Ara Malikian forma parte de la programación del 101 Music Festival Costa del Sol, un festival que en 2025 regresa con más fuerza que nunca para celebrar la diversidad musical. Para más información sobre la programación del festival y los artistas confirmados, los interesados pueden visitar la página oficial 101musicfestival.com.