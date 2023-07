La argentina Emilia Mernes se estrena en concierto en Málaga este viernes y aún quedan entradas

Emilia Mernes se ha hecho con un hueco en el panorama musical internacional en muy poco tiempo, especialmente en España donde este verano lidera una gira con varias paradas en diferentes puntos del país, entre ellos Málaga –por partida doble–. La argentina llega este viernes 14 de julio a la ciudad dentro del amplio programa de conciertos del Sabátic Fest, el festival que se celebra durante estos meses en el Autocine Málaga, y para el que aún quedan entradas.

La argentina es una de las cantantes del momento, una más dentro del amplio número de artistas que han emergido en los dos últimos años procedentes de Argentina, donde el movimiento de la música urbana ha destapado a artistas como María Becerra, Paulo Londra, Nicki Nicole o Duki, éste último pareja de la artista. Cuenta con más de siete millones de seguidores en Instagram y desde el pasado 14 de mayo está girando por todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emilia Mernes (@emiliamernes)

Desde sus primeros pasos como solista, Emilia ha logrado conquistar audiencias alrededor del mundo con una serie de éxitos que han acumulado más de medio billón de reproducciones en plataformas digitales. Sus canciones, como Recalienta, Cuatro Veinte, La Chain, Quieres junto a Aitana y Ptazeta, Bendición con Alex Rose, Perreito Salvaje con Boza, Rápido Lento con Tiago PZK, De Enero a Diciembre con Rusherking, Como Si No Importara y Esto recién empieza con Duki, entre otros, han resonado en los oídos de millones de personas en los últimos meses.

Su estilo y estética innovadores, combinados con su talento en la música, la interpretación y la danza, han sido los pilares de su éxito. Además, Emilia ha establecido un sólido vínculo con sus seguidores, quienes la respaldan en cada nuevo proyecto a la vista de sus números.

El impacto de Emilia en la industria musical ha sido destacado y premiado. En septiembre de 2021, fue nombrada Latin Artist on The Rise por la revista Billboard. Además, fue elegida como Artist to Watch 2023 por Viva Latino y Pandora. Ha recibido nominaciones en importantes premiaciones como los Premios Lo Nuestro (2022) en la categoría de Artista Femenina del Año - Urbana, los Premios Juventud Univisión (2020) en la categoría de Mejor Artista Revelación, y los Premios Heat Latin Music Awards (2021 y 2022).

Entradas del concierto de Emilia Mernes en Málaga

La argentina Emilia Mernes actúa en concierto este viernes 14 de julio en el Autocine Málaga dentro del grupo de conciertos de Sabátic Fest. Las entradas para el concierto van desde los 38,50 en pista general, los 49,50 en front stage o los 71,50 de las mesas VIP. Están disponibles todas y se pueden adquirir a través de la web del propio Sabátic Fest. Tras el concierto, la fiesta continúa con Bresh.

Será la primera vez de Emilia en Málaga este viernes, aunque no el único que ofrecerá en la provincia, ya que también actúa el 1 de agosto en el Starlite Festival Occident 2023. Serán dos las oportunidades de verla en Málaga este verano, la primera este viernes y la segunda a principios de agosto. Llega pisando fuerte a España.