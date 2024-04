Todos los conciertos de Candlelight de abril en Málaga: música a luz de las velas y entradas

Los conciertos a la luz de las velas de Candlelight iluminará Málaga también este mes de abril. Están programadas varias de estas experiencias musicales en lugares únicos de Málaga con programas que van desde la música clásica hasta tributos a algunos de los grandes grupos del pop mundial. Ándate con rapidez que las entradas son muy reducidas.

Para este próximo sábado 6 de abril está programado en el Salón Real del Gran Hotel Miramar una sesión especial de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi que correrá a cargo del Cuarteto Spinto. El programa contará con Primavera (Allegro, Largo, Allegro Pastorale), Verano (Allegro non molto, Adagio-Presto, Presto), Otoño (Allegro, Adagio Molto, Allegro Molto) y Invierno (Allegro non molto, Largo, Allegro). Las entradas más baratas están agotadas y ahora parten desde 28 euros, y hay dos horarios disponibles: 19:00 y 21:00 horas.

También en el Salón Real del Gran Hotel Miramar, este domingo 7 de abril habrá un tributo a Coldplay. Correrá a cargo de la pianista Natalia Kuchaeva en dos pases, a las 19:00 y 21:00 horas, y las entradas son ya muy limitadas, desde 36,50 euros. Tocará temas míticos de la banda como Clocks, Paradise, Sky Full of Stars o Viva la Vida.

El sábado 13 de abril el escenario que se apagará e iluminarán tan solo las velas será el del Museo Carmen Thyssen de Málaga. Para esta ocasión será cuarteto de cuerda Origen el que interprete algunos de las grandes bandas sonoras de las últimas décadas como las canciones más icónicas de películas como Up, Frozen, Pocahontas, Mulan, Mary Poppins, El Rey León, Los Vengadores, The Mandalorian o Piratas del Caribe, entre otras. Las entradas para el pase de las 20:30 horas están ya agotado y para el de las 22:15 horas, parten desde 32,50 euros.

Para el sábado 13 (pianista Carlos Luque) y el domingo 19 de abril (pianista Natalia Kuchaeva) habrá un especial Candlelight Spring, con un tributo a Coldplay en el Salón Real del Gran Hotel Miramar. Sonarán de nuevo algunos de los grandes éxitos de la banda. Para ambos días habrá sesiones a las 19:00 y 21:00 horas y, evidentemente, quedan bastante más entradas para el domingo 19 de abril.

El próximo domingo 21 de abril, de nuevo en el Salón Real del Gran Hotel Miramar, habrá un tributo a Hans Zimmer y su gran repertorio de bandas sonoras que han marcado grandes películas como son Piratas del Caribe, Gladiator, El último samurai, Dune, Top Gun, Batman u Origen, entre otras. Correrá a cargo del cuarteto de cuerdas Résonance, en dos horarios, 19:00 y 21:00 horas. Las entradas, desde 30,50 euros.

Por último, para el viernes 26 de abril está programado un tributo a Queen a cargo del cuarteto de cuerdas Résonance, en dos horarios, a las 17:45 y 19:45 horas. Tendrá lugar en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina y sonarán clásicos de la banda como Somebody To Love, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, We Are The Champions o Under Pressure. Entradas, desde 18,50 euros.