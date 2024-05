Seis conciertos y un festival este fin de semana en Málaga: artistas y entradas

Este mes de mayo deja algunos grandes conciertos en Málaga, como la cantidad de artistas que pisarán los escenarios de Málaga este fin de semana. Desde clásicos del reggae en español como Green Valley a la nueva ola de triunfitos o la banda ucraniana Ben Obmezhen, pero también un gran festival con el Galaxy Sound que será este fin de semana muy musical en la capital.

El viernes 17 de mayo uno de los grandes iconos del reggae en España visita la Sala Trinchera con su gira 20 aniversario. Hablamos de Green Valley, que gira con Como en casa y volverá a tocar temas míticos como No me voy a rendir, Los sueños o El río de la vida que tanto ha marcado a la banda barcelonesa. Las entradas, desde 19,80 euros. Para el mismo día pero en la Sala París 15 estará la banda Neon Collective con un tributo a lo mejor del pop británico, con leyendas como la banda The Smiths, el mítico David Bowie y el grupo Simple Minds entre su repertorio. Las entradas, desde 16,65 euros.

El sábado 18 de mayo llega a Málaga toda una nueva oleada de triunfitos. La nueva edición de Operación Triunfo, la primera bajo el paraguas de Amazon Prime, está siendo todo un éxito, encabeza por la ganadora Naiara. Estarán en el Marenosturm Fuengirola y las entradas son ya muy limitadas, las más baratas desde 55 euros. Este mismo sábado 18 de mayo dos propuestas musicales en la Sala París 15, primero desde las 19:45 horas Radiohéroes, con tributos a Radio Futura, El último de la fila y Héroes del Silencio y entradas desde 16,65 euros; y luego el festival Bass Invasion, con lo mejor del drum n bass y entradas desde 23,10 euros. El domingo 19 de mayo llega también a Málaga, a la Sala París 15, la banda ucraniana Ben Obmezhen, que tras un primer aplazamiento por problemas de salud de su cantante, Sergii Tanchynets, no fallará en este ocasión. Las entradas, desde 39 euros.

Por último, este fin de semana será el festival Galaxy Sound. Los días 16, 17 y 18 de mayo el Auditorio Municipal Cortijo de Torres acogerá algunas de las bandas nacionales más importantes del indie, el pop y el rock, además de otros referentes internacionales. Los granadinos Los Planetas son una de las bandas que encabezan el cartel que también cuentan con otros nombres en su excepcional lineup como Rulo y la Contrabanda, Sidonie y Fuzzz by Dj Nano, Arde Bogotá, Crystal Fighters, Sen Senra, Rufus T. Firefly, Sienna, Sarria, Les Castizos, We Are Not Dj’s, Isaac Corrales, Carmesí, Dj Felipe, Shinova, Las Dianas y JavyPablo. El abono por los tres días, desde 59 euros, mientras que las entradas por día desde 43 euros.