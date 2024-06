Los siete conciertos que sonarán este fin de semana en Málaga: artistas, fechas y entradas

Este próximo fin de semana en Málaga será una de las más animadas en lo referente a su agenda cultural, con numerosos conciertos de pedigrí en la provincia. Este viernes 14 y sábado 15 de junio desde la Plaza de Toros de La Malagueta a el escenario del Satélite Occidente de Marbella contarán con música en directo. Sidecars, Jamie Cullum, The Best of Rock, Manolo García, La Konga, Rozalén e India Martínez actúan este fin de semana en Málaga y aún quedan entradas para sus conciertos.

Para el viernes 14 el Escenario Fundación Unicaja del Marenostrum Fuengirola acoge la despedida de Columpio Asesino de los escenarios y el concierto de Sidecars, todo en uno. Ambas bandas, de lo mejor del pop-rock e indie de España, darán espectáculo en el Castillo de Sohail, con entradas desde 42 euros. Mismo día estarán Jamie Cullum y su piano en el escenario del Starlite Occident de Marbella en lo que será el pistoletazo de salida de un verano repleto de música en el templo musical marbellí, con entradas desde 34 euros. También estará en la Sala Trinchera The Best of Rock, con lo mejor de bandas icónicas como U2 o The Police, de la mano de los homenajes que les harán Uphoria y Syncronicity, con entradas desde 17,60 euros.

Para el sábado 15 hay hasta cuatro conciertos programados y será difícil quedarse con solo uno... Al Marenostrum Fuengirola, también al Escenario Unicaja Banco, llega Manolo García con su gira Cero emociones contaminantes y algunos de sus últimos temas como Mi vida en Marte y Desatinos Desplumados. Las entradas en pista, desde 51,70 euros. En la Sala París 15 llegará una de las bandas más populares del momento en Argentina como La Konga, un cuarteto que está dando mucho que hablar, con entradas desde 33 euros.

También el sábado 15 estarán en Málaga dos de los grandes voces femeninas de España. Rozalén estará en la Plaza de Toros de La Malagueta interpretando alguna de sus canciones más pegadizas, de esas que van directas al corazón, con últimas entradas desde 44 euros. Por otro lado también llega al Auditorio Cortijo de Torres la inigualable India Martínez, con un torrente de voz y sensibilidad al alcance de pocos. Sus entradas, desde 35 euros.

Conciertos en Málaga este fin de semana (14 y 15 de junio)

