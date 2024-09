Seis hoteles de Málaga nominados para los prestigiosos Beyond Luxury Awards que buscan al mejor de España

Ya se conoce a todos los hoteles de lujo candidatos a los Beyond Luxury Awards 2024, que celebra su cuarta edición y que reconocerá a la crème de la crème en el sector hotelero nacional. La provincia de Málaga tiene una importante presencia, hasta seis de nuestros hoteles forman parte de una selección con 61 nominaciones. Prácticamente uno de cada 10 hoteles es de la provincia de Málaga.

Los hoteles de la provincia de Málaga nominados para los Beyond Luxury Awards 2024 son Finca Cortesin, Hotel Don Pepe Gran Meliá, Anantara Villa Padierna, Mett Hotel & Beach Resort Marbella-Estepona, Marbela Club y La Zambra Resort. Todos ellos son ya habituales en cualquier reconocimiento no solo nacional, sino en también en numerosos de carácter internacional que ejemplica los grandes referentes de excelencia hotelera que se encuentra en territorio malagueño.

No será hasta el próximo 7 de noviembre, en el hotel El Palace Barcelona, cuando se dé a conocer los ganadores de las diferentes categorías que premian en esta cuarta ediciónde los Beyond Luxury Awards 2024. Evidentemente todos pugnan por llevarse la categoría principal, el Best Luxury Hotel of the Year in Spain, que va destinado a ese "hotel de lujo español que destaca por su concepto, diseño y servicio excepcional. El mayor reconocimiento para un hotel de lujo en España y la categoría más deseada por todos los hoteleros".

Además, es importante también para el sector hotelero estar dentro del 10Best List nacional, que premia tanto al ganador de la categoría principal como a los nueve que más se le acercaron en esta edición. Además de esta lista conformarán otro listado, el 5Best List por destino, donde Barcelona, Madrid, Andalucía, Canarias, Baleares y País Vasco tendrán su propio listado. Todo este listado será definido por in jurado independiente.

Pero habrá muchos más reconocimientos en estos Beyond Luxury Awards 2024: Best New Luxury Hotel in Spain (para nuevos hoteles), Best Luxury Hotel of the Year in Portugal (hotel de lujo portugués que destaca por su concepto, diseño y servicio excepcional), Best Luxury Hotel for Art Lovers (hoteles que se posicionan claramente como espacios para albergar arte), Best Bespoke Hotel Services (servicio excepcional y personalizado, crean experiencias únicas...), Best Local Ambassador (fortísima conexión con su entorno), Best Luxury Ski Hotel (han transformado el placer de esquiar), Best Outdoor Spaces (evolución), Best Little Gem (hoteles independientes o pertenecientes a pequeñas cadenas hoteleras), Best Luxury Urban Hotel (hotel que es en sí mismo un centro cosmopolita), Best Luxury Boutique Hotel (hoteles que expresan la singularidad, la sofisticación y el concepto independiente), Best Luxury Resort (resort de lujo), Best Luxury Family Friendly Hotel (hotel familiar), Best Luxury Wellness Retreat (hoteles de lujo que son santuarios para el cuerpo y la mente), Best Gourmet Experiences (por su desayuno, brunch, comida, afternoon tea, cena a la luz de la luna), Best Gastronomic Restaurant (restaurante gastronómico), Best Cocktail Bar (coctelería), Best Architecture & Interior Design (arquitectura y el diseño interior), Best Luxury Hotel Suite (hoteles de lujo nos sorprenden cada vez más por la espectacularidad de sus habitaciones suites), Best Eco-conscious Hotel Brand (sostenibilidad y ecología) y Best Hotelier (directivo o propietario que destaca por su papel de liderazgo).

Finca Cortesin

Hotel Don Pepe Gran Meliá

Anantara Villa Padierna

Mett Hotel & Beach Resort Marbella-Estepona

Marbella Club

La Zambra Resort

Lista de nominados de lo Beyond Luxury Awards 2024